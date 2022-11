Mondiali 2022 Qatar, girone D: i convocati della Francia

Quattro anni dopo il trionfo in Russia i campioni del Mondo della Francia sono pronti a lottare per confermarsi. La selezione transalpina è tra le favorite per la vittoria finale anche in Qatar e Didier Deschamps ha svelato i convocati per i prossimi Mondiali. Non c'è il portiere del Milan Maignan a causa dell'infortunio, ma nella lista ci sono i rossoneri Giroud e Theo Hernandez e lo juventino Rabiot. Fuori dai giochi, come annunciato ormai da qualche giorno, anche Paul Pogba.

La squadra francese è di altissimo livello con campioni del calibro di Mbappè e Benzema a guidare un gruppo ricco di stelle in ogni reparto. La Francia è stata inserita nel Gruppo D e farà il suo esordio martedì 22 novembre alle 20 contro l'Australia, poi sfiderò la Danimarca il 26 alle 17 e chiuderà la prima fase con il match contro la Tunisia del 30 novembre alle 16.

I convocati della Francia per i Mondiali

Di seguito la lista con tutti i convocati della Francia:

Portieri: Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes), Areola (West Ham);

Difensori: Koundé (Barcellona), Pavard (Bayern Monaco), Varane (Manchester United), Saliba (Arsenal), Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Kimpembe (PSG), Theo Hernandez (Milan), Upamecano (Bayern Monaco), Konaté (Liverpool);

Centrocampisti: Fofana (Monaco), Tchouameni (Real Madrid), Camavinga (Real Madrid), Rabiot (Juventus), Veretout (Marsiglia), Guendouzi (Marsiglia);

Attaccanti: Mbappé (PSG), Giroud (Milan), Benzema (Real Madrid), Griezmann (Atletico Madrid), Nkunku (Lipsia), Coman (Bayern Monaco), Dembélé (Barcellona).