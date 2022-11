Mondiali 2022 Qatar, girone H: i convocati del Ghana

Ci sono anche tre "italiani" nel listone dei 55 preconvocati del Ghana per il Mondiale in Qatar. A due settimane dal via, la nazionale africana debutterà il 24 novembre contro il Portogallo di CR7 (ore 17 italiane), il ct Otto Addo ha diramato la lunga lista in cui sono stati inseriti tre attaccanti conosciuti dal pubblico nostrano: Gyasi, uno dei titolarissimi dello Spezia, Afena-Gyan, giovane scuola Roma in prestito alla Cremonese, e Ekuban, giovane talento del Genoa in serie B.

C'è grande entusiasmo attorno al Ghana, che ha vinto brillantemente i play-off del girone africano eliminando la Nigeria, assenza di lusso e favorita del gruppo per centrare la qualificazione. Il Ghana è alla sua quarta partecipazione alla Coppa del Mondo dopo i precedenti del 2006, 2010 e 2014. Dopo otto anni, le Stelle Nere tornano sul grande palcoscenico con una rosa giovane e ormai spalmata in giro per il mondo, con tanti giocatori che hanno esperienza nei massimi campionati europei, come Amartey, del Leicester, Kudus, dell'Ajax, e Yeboah Königsdörffer, dell'Amburgo. Ghana inserito nel gruppo H insieme a Portogallo, Uruguay e Corea del Sud.

Mondiali Qatar 2022, i convocati del Ghana: la lista completa