Mondiali 2022 Qatar, girone E: i convocati del Giappone

E’ del Giappone il primo...record dei Mondiali di Qatar 2022 sui quali si sta per alzare il sipario. La prima lista, ufficiale, dei convocati per la kermesse iridata è infatti quella presentata dai “Samurai Blu”: sciolte quindi in anticipo le riserve sul gruppo che, agli ordini del commissario tecnico Hajime Moriyasu, debutterà il 23 novembre contro la Germania nel primo confronto valevole per il Girone E, nel quale sono ricomprese anche Spagna e Costarica. Vicecampione asiatica in carica (battuta 3-1 dal Qatar nella finale del 2019, dopo un filotto di sei vittorie consecutive), la nazionale del Sol Levante è complessivamente alla sua settima partecipazione - consecutiva - alla Coppa del Mondo, in cui ha fatto la sua prima apparizione nell’edizione del 1998, collezionando tre eliminazioni al primo turno e tre agli ottavi di finale, l’ultima delle quali quattro anni fa contro il Belgio risalito dallo 0-2 nell’ultimo quarto d’ora di gara.

Quella del 2022 sarà la nazionale più “straniera” della storia del calcio nipponico, visto che sono ben 20 su 26 i giocatori che militano nel vecchio continente, con la Bundesliga tedesca a detenere il primato di presenze con otto atleti prestati al roster dei Samurai. Tutto europeo l’attacco, con la sorpresa dell’assenza della punta del Celtic, Kyogo Furuhashi (già in doppia cifra in stagione con la maglia biancoverde), mentre figura regolarmente in lista il suo compagno di squadra in Scozia Daizen Maeda, in un reparto in cui è stata inserita anche l’ala del Bochum, Takuma Asano, fermo da metà settembre per un infortunio al ginocchio. Medesimi problemi ai legamenti accusati peraltro anche da un altro...tedesco come Ko Itakura (centrale difensivo del Monchengladbach) ma che non ne hanno evidentemente pregiudicato la presenza alla spedizione.

Tra i sorvegliati speciali, un Daichi Kamada protagonista di un inizio di anno pazzesco con l’Eintracht (tre gol in sei gare in Champions) e già tra i migliori nella cavalcata dello scorso anno che portò il Francoforte ad alzare l’Europa League, con tanto di terzo penalty segnato nella lotteria dei rigori che decise la finale coi Rangers. Menzioni speciali per capitan Yoshida, migrato allo Schalke dopo un triennio alla Samp, la “stellina” Kubo (su cui, appena diciottenne, investì il Real), l’ex Liverpool Minamino - dieci centri in ventidue presenze la passata stagione - e la vecchia conoscenza dell’Inter, Yuto Nagatomo: classe ‘86, da quasi tre lustri in nazionale, è al secondo posto per numero di presenze collezionate coi Samurai Blu – ben 137 – dietro una delle leggende del calcio nippon, Yasuhito End?, tutt’ora in attività con la casacca dello Jubilo Iwata nella serie A giapponese alla soglia delle 43 primavere.

?I convocati del Giappone per Qatar 2022

PORTIERI: Eiji Kawashima (Strasburgo), Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (St. Truiden).

DIFENSORI: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Yuta Nakayama (Huddersfield), Maya Yoshida (Schalke 04), Ko Itakura (Borussia Monchengladbach), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stoccarda).

CENTROCAMPISTI: Gaku Shibasaki (Leganes), Wataru Endo (Stoccarda), Hidemasa Morita (Sporting Lisbona), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Junya Ito (Reims), Ritsu Doan (Friburgo), Daichi Kamada (Eintracht), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Kaoro Mitoma (Brighton).

ATTACCANTI: Takumi Minamino (Monaco), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Takuma Asano (Bochum); Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Cercle Bruges).