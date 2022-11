Mondiali 2022 Qatar, girone F: i convocati del Marocco

Il Marocco si affida alle sue stelle europee per eguagliare il suo record ai Mondiali. I Leoni dell’Atlante, dopo la mancata qualificazione alle quattro edizioni di inizio millennio, sono di nuovo in pista nelle kermesse iridata, reduci dall’uscita di scena ai gironi nel 2018 in cui non hanno ottenuto vittorie. La formazione allenata da Walid Regragui è stata ricompresa nel Gruppo F, ed esordirà mercoledì 23 nel match contro la Croazia a cui faranno seguito gli impegni contro Belgio e Canada. Come obiettivo c’è il passaggio del primo turno, cosa riuscita una sola volta nella competizione, in occasione di Messico ‘86 quando il Marocco impose il pari a Inghilterra e Polonia e piegò 3-1 il Portogallo chiudendo la Pool eliminatoria da imbattuta, al primo posto.

Nella lista dei 26 alcuni nomi celebri, come il fantasista Hakim Ziyech del Chelsea, al suo ritorno in nazionale a distanza di un anno dopo i dissidi con il precedente c.t. Halilhod?i?, ma anche Achraf Hakimi del Paris Saint Germain e Noussair Mazraoui, che negli ultimi due mesi ha costantemente presidiato la fascia destra del Bayern Monaco. Nel gruppo dei “Leoni” c’è anche un po’ di Italia, dalla cabina di regia in cui potrebbe posizionarsi il viola Sofyan Amrabat, alla fantasia portata dal blucerchiato Abdelhamid Sabiri, fino ai gol di Walid Cheddira, bomber del Bari in Serie B, che a suon di reti ha finito col meritarsi la partecipazione alla spedizione. Tra gli esclusi, a centrocampo Youssef Maleh della Fiorentina, mentre in attacco restano fuori Ryan Mmaee del Ferencváros (squadra ungherese vista all'opera in Europa League), Munir El Haddadi - che paga lo scarso minutaggio nella Liga col Getafe - e Ayoub El Kaabi, protagonista nella SuperLig turca con la casacca dell’Hatayspor di cui, in alcuni match, è stato capitano.

?I convocati del Marocco per Qatar 2022

PORTIERI: Bounou (Siviglia), El Kajoui (Hatayspor), Tagnaouti (Wydad Casablanca).

DIFENSORI: Aguerd (West Ham), Attiatallah (Raja Casablanca), Benoun (Qatar SC), Dari (Brest), Hakimi (PSG), Mazraoui (Bayern Monaco), Saiss (Besiktas), Yamid (Real Valladolid).

CENTROCAMPISTI: Amallah (Standard Liegi), Amrabat (Fiorentina), Chair (QPR), El Khannouss (Genk), Harit (Olympique Marsiglia), Jabrane (Wydad Casablanca), Ounahi (Angers), Sabiri (Sampdoria).

ATTACCANTI: Aboukhlal (Tolosa), Boufal (Angers), Cheddira (Bari), En-Nesyri (Siviglia), Ezzalzouli (Osasuna), Hamdallah (Al-Ittihad), Ziyech (Chelsea).