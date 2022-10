Mondiali 2022 Qatar, Girone C: i convocati del Messico

Gerardo Martino, Commissario Tecnico del Messico, ha scelto i preconvocati per i Mondiali. L'allenatore ha stilato una lista di 31 giocatori, decisamente snella rispetto ad altri suoi colleghi. Da qui al 13 novembre, termine ultimo per comunicare l'elenco ufficiale, dovrà infatti "tagliare" solamente cinque elementi. Due in totale i gocatori della Serie A che potrebbero partecipare con la selezione centramericana, sicuro di un posto è Lozano del Napoli, uno dei giocatori di maggiore talento dell'intero gruppo. Il secondo è il difensore Vazquez che dopo l'ottima stagione passata con il Genoa adesso sta giocando poco nella Cremonese.

Nella lista compaiono tanti giocatori dei campionati europei. Ci sono per esempio i difensori Alvarez e Sanchez dell'Ajax e Arteaga del Genk, i centrocampisti Guardado del Betis e Gutierrez del PSV, oltre ad Lainez del Braga e Pineda del'AEK Atene. In attacco fari puntati sul bomber del Wolverhampton Jimenez finito nel mirino di alcune big europee prima di un grave infortunio alla testa. Di seguito la lista completa dei convocati del Messico, inserito nel girone C insieme ad Argentina, Polonia e Arabia Saudita.

I convocati del Messico per i Mondiali 2022 in Qatar

Portieri: Cota (Leon), Ochoa (America), Talavera (Juarez);

Difensori: K. Alvarez (Pachuca), E. Alvarez (Ajax), Angulo (Tigres), Araujo (America), Arteaga (Genk), Gallardo (Monterrey), Montes (Monterrey), Moreno (Monterrey), J. Sanchez (Ajax), Vasquez (Cremonese);

Centrocampisti: Alvarado (Guadalajara), Antuna (Cruz Azul), Corona (Siviglia), Chavez (Pachuca), Guardado (Betis), Gutierrez (PSV), Herrera (Houston), Lainez (Braga), Pineda (AEK Atene), Rodriguez (Cruz Azul), Romo (Monterrey), E. Sanchez (Pachuca), Vega (Guadalajara);

Attaccanti: Funes Mori (Monterrey), Gimenez (Feyenoord), Jimenez (Wolverhampton), Lozano (Napoli), Martin (America).