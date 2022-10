Mondiali 2022 Qatar, girone C: i convocati della Polonia

La prima scrematura è stata fatta, la Polonia ha stilato la lista dei 39 giocatori che si giocheranno un posto ai Mondiali. Czes?aw Michniewicz, così come tutti gli altri CT, avrà tempo fino al 13 novembre per scegliere i 26 convocati che giocheranno in Qatar. La Polonia è stata inserita nel girone C insieme a Argentina, Messico e Arabia Saudita, un gruppo in cui Messi e compagni sono favoriti per il passaggio del turno e in cui, sulla carta, il secondo posto dovrebbe essere una questione tra i polacchi e i messicani. Sarà dunque già fondamentale la prima giornata del girone con la sfida Messico-Polonia in programma alle 17 del 22 novembre.

Nella lista dei preconvocati spicca la presenza di tanti giocatori dei campionati italiani, tre addirittura i portieri, sei i difensori, tre i centrocampisti e due gli attaccanti per un totale di 14. La stella della squadra è ovviamente Lewandowski ma il reaparto offensivo può contare anche sullo juventino Milik e il pistolero Piatek, in mediana fari puntati su Zielinski, cardine del super Napoli di Spalletti, folta la presenza dello Spezia che potrebe mandare alla rassegna iridata, solo con la Polonia, ben tre giocatori Dragowski, Kiwior e Reca. Probabile la chiamata anche per Glik che sta affrontando il campionato di Serie B con il Benevento.

I convocati della Polonia per i Mondiali

Portieri: Dragowski (Spezia), Grabara (Copenaghen), Majecki (Bruges), Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus);

Difensori: Bednarek (Aston Villa), Bereszynski (Sampdoria), Bochniewicz (Heerenveen), Cash (Aston Villa), Dawidowicz (Verona), Glik (Benevento), Gumny (Augusta), Helik (Huddersfield), Jedrzejczyk (Legia Varsavia), Karbownik (Fortuna Dusseldorf), Kedziora (Dinamo Kiev), Kiwior (Spezia), Nawrocki (Werder Brema), Puchacz (Union Berlino), Reca (Spezia), Wieteska (Clermont Foot), Zalewski (Roma);

Centrocampisti: Bielik (Birmingham City), Dziczek (Piast Gliwice), Frankowski (Lens), Góralski (Bochum), Grosicki (Pogo? Stettino), Jó?wiak (Charlotte FC), Kami?ski (Wolfsburg), Klich (Leeds), Koz?owski (Vitesse), Krychowiak (Al-Shabab), Kun (Raków Cz?stochowa), Linetty (Torino), ??gowski (Pogo? Stettino), Piotrowski (Ludogorets), Skoras (Lech Poznan), D Szymanski (AEK Atene), S. Szymanski (Feyenoord), Zieli?ski (Napoli), ?urkowski (Fiorentina);

Attaccanti: Buksa (OH Lovanio), Kownacki (Fortuna Dusseldorf), Lewandowski (Barcellona), Milik (Juventus), Pi?tek (Salernitana), ?widerski (Charlotte FC).