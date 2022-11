Mondiali 2022 Qatar, girone H: i convocati del Portogallo

Sarà il quinto e ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo, e già per questo il Portogallo avrà i riflettori puntati addosso fin dalla partenza per il Qatar. Il ct Santos scommette sulla rabbia di CR7, quasi un separato in casa allo United, per portare i lusitani sul tetto del mondo. A Lisbona sono ancora tutti fermi al terzo posto del 1966, miglior risultato della storia finora nella competizione. Due novità assolute: in lista ci sono anche Antonio Silva, difensore centrale di 19 anni del Benfica, all'esordio assoluto, e Gonçalo Ramos, anche lui del Benfica, già convocato ma mai sceso in campo con la maglia della Nazionale maggiore.

Solo due gli "italiani" del Portogallo: il portiere della Roma, Rui Patricio, e la stella del Milan, Rafa Leao. Scartati dal listone dei 55 Mario Rui e Beto. Ci sono anche Bruno Fernandes, ex Samp, e Joao Mario, ex Inter. La nazionale portoghese porta in Qatar, nel gruppo H con Uruguay, Ghana e Corea del Sud, tanta qualità. Non parte tra le favoritissime, dopo aver chiuso dietro la Serbia il proprio girone per la qualificazione al Mondiale, ma questo Portogallo può scalare posizioni dopo il girone e tornare ai livelli della vittoria dell'Europeo del 2016. CR7 permettendo...

Portieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma);

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG) e William Carvalho (Betis);

Attaccanti: André Silva (RB Lipsia), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milan), Ricardo Horta (SC Braga).