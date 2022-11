Mondiali 2022 Qatar, girone G: i convocati della Serbia

L'obiettivo, per la Serbia, sarà raggiungere gli ottavi. La formazione di Stojkovic, inserita nel gruppo G ai Mondiali 2022 insieme a Brasile, Svizzera e Camerun, sembra avere infatti tutte le carte in regola per giocarsi la qualificazione nel primo turno. Se i sudamericani, a livello tecnico, sono indubbiamente superiori, altrettanto non può dirsi per elvetici e africani, con i quali i serbi daranno vita ad un'appassionante lotta per staccare il pass.

Stojkovic, nelle scorse ore, ha reso ufficialmente nota la lista dei 26 giocatori con cui la Serbia si presenterà in Qatar. Di questi, ben undici provengono dal campionato italiano: si tratta del portiere Vanja Milinkovic-Savic (Torino), del difensore Nikola Milenkovic (Fiorentina), dei centrocampisti Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Filip Kostic (Juventus), Ivan Ilic (Verona) e Darko Lazovic (Verona) e degli attaccanti Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Jovic (Fiorentina), Filip Djuricic (Sampdoria) e Nemanja Radonjic (Torino).

Mondiali Qatar 2022, i convocati della Serbia: la lista completa