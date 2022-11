Mondiali 2022 Qatar, girone E: i convocati della Spagna

Tanto Barça, niente Italia, ed almeno due esclusioni eccellenti. Queste le decisioni di Luis Enrique, c.t. delle Furie Rosse, in merito al gruppo che prenderà parte alla Coppa del Mondo in Qatar. Sarà una Spagna che si presenterà all’esordio mercoledì 23 contro il Costa Rica consapevole delle sue potenzialità, con il bronzo dell’ultimo europeo al collo ed in testa il desiderio di migliorare il risultato di quattro anni fa, quando la Roja salutò il Mondiale russo battuta ai rigori dai padroni di casa.

Il gruppo scelto da Luis Enrique è un mix di gioventù ed esperienza, ma soprattutto a trazione blaugrana con ben sette elementi della formazione allenata da Xavi, tre dei quali a formare la spina dorsale del centrocampo con l’eterno Sergio Busquets ed i talenti Gavi e Pedri. Spicca, però, l’assenza di alcuni veterani: Sergio Ramos, in primis, scartato al pari del suo compagno di squadra Fabián Ruiz nel Paris Saint Germain. E se era nell’aria la bocciatura nel reparto portieri di David De Gea, estremo difensore del Manchester United, sorprende quella di Thiago Alcantara, che superate le noie fisiche di settembre è stato costantemente utilizzato da Klopp nel Liverpool da inizio ottobre in avanti.

Nello stesso reparto porte chiuse anche quel Mikel Merino perno del centrocampo del Real Sociedad, mentre il no a Gerard Moreno potrebbe essere dettato dalle problematiche muscolari accusate nell’ultimo periodo dalla punta del Villareal, in campo da titolare l’ultima volta lo scorso 11 settembre. Sul fronte offensivo, conferma per Alvaro Morata, e spazio per quell’Ansu Fati che non aveva trovato posto nelle sfide di fine settembre di Nations League con Svizzera e Portogallo. Nella retroguardia iberica, a strappare un biglietto “last minute” per il Qatar è invece Hugo Guillamon, ventiduenne difensore centrale del Valencia di Rino Gattuso.

?I convocati della Spagna per Qatar 2022

PORTIERI: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford).

DIFENSORI: Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcellona), Hugo Guillamon (Valencia), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (Barcellona), José Gayà (Valencia).

CENTROCAMPISTI: Sergio Busquets (Barcellona), Rodrigo (Manchester City), Pedri (Barcellona), Gavi (Barcellona), Koke (Atletico Madrid), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Carlos Soler (Psg).

ATTACCANTI: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Ferran Torres (Barcellona), Dani Olmo (RB Lipsia), Nico Williams (Athletic Bilbao), Pablo Sarabia (Paris Saint Germain), Marco Asensio (Real Madrid), Yeremy Pino (Villarreal), Ansu Fati (Barcellona).