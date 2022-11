Mondiali 2022 Qatar, girone G: i convocati della Svizzera

Ai Mondiali per stupire. Con questa ambizione si presenterà all'appuntamento in Qatar la Svizzera di Yakin, che ha staccato il pass per la manifestazione chiudendo al primo posto il girone C di qualificazione davanti all'Italia, poi finita ko ai playoff contro la Macedonia del Nord. Gli elvetici, reduci da un buon Europeo, torneo nel quale, dopo aver eliminato la Francia, si sono spinti fino ai quarti di finale, dove si sono arresi soltanto ai calci di rigore alla Spagna, sono stati inseriti nel gruppo G insieme a Brasile, Serbia e Camerun.

Il commissario tecnico Yakin, in vista del Mondiale qatariota, ha ufficialmente diramato la lista dei 26 giocatori convocati. Nella lista spiccano gli attaccanti Embolo, Seferovic e Okafor, i centrocampisti Xhaka, Zakaria, Shaqiri e Freuler ed il difensore Akanji. Tra i convocati anche gli "italiani" Ricardo Rodriguez, difensore del Torino, e Michel Aebischer, centrocampista del Bologna. Fuori, invece, Kevin Mbabu, che ha trovato poco spazio in stagione al Fulham, e Steven Zuber, alle prese con alcuni problemi fisici nelle ultime settimane.

Mondiali Qatar 2022, i convocati della Svizzera: la lista completa