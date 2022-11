Mondiali 2022 Qatar, girone H: i convocati dell'Uruguay

Il pistolero Suarez e Cavani dentro la lista definitiva. Due attaccanti di lusso per l'Uruguay, in cerca dell'ultima grande gioia della carriera in Qatar. Il ct Diego Alonso non rinuncia al Pistolero, tornato in patria al Nacional dopo una carriera di gol e trionfi in Europa, e all'ex napoletano, che continua a dare spettacolo nella Liga (Valencia), per la Celeste. Scelti i 26 calciatori per la spedizione Mondiale, con tanta serie A e altri volti noti passati dal nostro campionato. Ci sono Vecino e Olivera, ma anche Muslera, Bentancur e Caceres. Una delle certezze è un altro volto noto del nostro calcio, ora emigrato in Turchia: Lucas Torreira, 26 anni, centrocampista del Galatasaray in questa stagione, dopo aver fatto impazzire Firenze in quella passata, senza essere riscattato dai Viola (era dell'Arsenal). L'ex talento sbocciato in B nel Pescara è un leader della mediana uruguaiana, per lui sarà il secondo Mondiale dopo quello di Russia. Scartati dalla prima selezione dei 55, due giocatori "italiani": Augustin Alvarez del Sassuolo e Martin Satriano dell'Empoli.

I convocati dell'Uruguay per Qatar 2022

Portieri: Muslera (Galatasaray), Rochet (Nacional), Sosa (Independiente);

Difensori: Ronald Araujo (Barcellona), Martin Caceres (Los Anegeles Galaxy), Coates (Sporting Lisbona), Gimenez (Atletico Madrid), Godin (Velez), Olivera (Napoli), José Luis Rodriguez (Danubio), Varela (Flamengo), Vina (Roma);

Centrocampisti: Torreira (Galatasaray), Ugarte (Sporting Lisbona), Valverde (Real Madrid), Vecino (Lazio), Bentancur (Tottenham);

Attaccanti: Canobbio (Athletico Paranaense), Cavani (Valencia), Arrascaeta (Flamengo), De La Cruz (River Plate), Gomez (Trabzonspor), Nunez (Liverpool), Pellistri (Manchester United), Luis Suarez (Nacional), Torres (Orlando City).