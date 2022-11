Mondiali 2022 Qatar, cinque stelle in cerca di rilancio

Ci saranno le stelle più attese, Mbappé, Messi, Neymar e molti altri che arrivano in Qatar tirati a lucido, dopo un inizio di stagione brillante e sembrano destinati ad essere i trascinatori delle rispettive Nazionali. In Qatar però arriveranno anche alcune stelle cadenti o quasi, che nei primi mesi di questa strana stagione stanno soffrendo molto e vedono nel Qatar un trampolino da cui rilanciarsi.

Cristiano Ronaldo e il Mondiale del rilancio

Il primo fra tutti è sicuramente Cristiano Ronaldo. Uno degli astri pià brilanti del calcio mondiale a Manchester si è perso, gioca poco, segna ancora meno ed è impantanato in una situazione di continua tensione con Ten Hag. Mendes ha provato a portarlo via dall'Inghilterra già in estate, non ci è riuscito e adesso aspetta anche lui un Mondiale da protagonista per piazzare in una big il suo assistito. Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo non sono tra i favoriti della vigilia, ma la qualità dei lusitani è tantissima e se CR7 dovesse tornare quello di un tempo anche solo per un mese allora saranno guai per gli avversari.

Una delle big è sicuramente il Belgio che ha ben due gocatori che in Qatar cercano il rilancio. Il primo è Eden Hazard che con la maglia della sua Nazionale ha sempre incantato mentre con il Real Madrid è da tempo ai margini della rosa. Sei presenze in tutto con i blancos e la miseria di un gol e un assist. Nelle prossime ore il CT Martinez scioglierà infine le riserve su Lukaku, il gigante dell'Inter è fermo ai box per un infortunio, il secondo da inizio stagione, due incidenti che gli hanno permesso di scendere in campo solo cinque volte in questa stagione con due gol e un assist. Se dovesse rientrare tra i convocati vorrà dire che il Belgio lo considererà guarito fin dai primi match della spedizione in Qatar in cui dovrà essere finalizzatore di una squadra che ha talento a profusione e spera che possa essere questa l'occasione giusta per vincere un trofeo importante.

Due difensori in cerca di riscatto

Non ci sono però solo gli attaccanti a cercare riscatto ai Mondiali. Due tra i più grandi difensori del mondo viaggiano verso il Qatar per alontanare critiche e prestazioni al di sotto delle aspettative. Il primo è Van Djik finito al centro delle polemiche dopo un inizio di stagione difficile, suo e di tutto il Liverpool. L'Olanda con lui e De Ligt sperava di aver blindato la difesa per anni, oggi l'ex Juve al Bayern Moanco ha ritrovato brillantezza, mentre il compagno di reparto al Mondiali vuole tornare quello di un tempo.

Tra le cinque stelle che devono provare a riaccendersi c'è anche Raphael Varane che da quando ha lasciato il Real Madrid, con cui ha vinto la bellezza di 4 Champions Legue guidando la difesa del blancos, è sprofondato in un abisso di infortuni ed errori. Il Manchester United sta lentamente risalendo e non è un caso che lo stia facendo da quando lui è tornato titolare, il problema è che da due settimane è alle prese con l'ennesimo problema fisico. Deschamps lo ha convocato, segnale importante, ma per Varane non sarà facile rilanciarsi vista la forte concorrenza interna: gli altri difensori centrali della Francia sono infatti Upamecano, Hernandez, Koundé, Kimpembè, Konatè e Saliba, praticamente un dream team.