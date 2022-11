Mondiali 2022 Qatar, la probabile formazione della Danimarca

La Danimarca punta al ruolo di sorpresa dei Mondiali in Qatar. La formazione del Nord Europa dopo un ottimo Europeo e un girone di qualificazione dominato con 9 vittorie e una sola sconfitta, arriva alla rassegna iridata con un gruppo forte e tanto talento a disposizione del CT Hjulmand.

La stella è ovviamente Christian Eriksen che si è ripreso tutto quello che l'arresto cardiaco in campo contro la Finlandia aveva rischiato di togliergli. La riablitazione, il ritorno in campo, il nuovo approdo in una big come il Manchester United e ora il terzo Mondiale della sua carriera. La guida tecnica sarà l'ex Inter, quella carismatica sarà invece il milanista Kjaer.

La formazione della Danimarca ai Mondiali

Hjulmand ha le idee piuttosto chiare su come schierare la formazione della Danimarca. Probabile che venga scelta la difesa a tre con Kjaer al centro e i colossi Christensen del Barcellona e Andersen, ex Sampdoria, a protezione di Schmeichel. Davanti a loro la linea a quattro che potrà contare sulla forza fisica e le geometrie di Delaney e Hojbjerg accompagnati sugli esterni dell'atalantino Maehle e da Wass. In attacco la certezza è Eriksen che giocherà insieme ad un compagno alle spalle dell'unica punta che dovrebbe essere Dolberg. La seconda casella dei trequartisti è il grande dubbio della vigilia della Danimarca, il favorito è Skov Olsen che dopo l'esperienza al Bologna sta facendo faville al Bruges, a cercare di rubargli il posto saranno l'ex Barcellona Braithwaite e l'ex Sampdoria Damsgaard volato in Premier League dopo una anno di assenza a causa di un infortunio, ma ora tornato in campo a pieno regime.

La Danimarca è stata inserita nel Gruppo D ed esordirà contro la Tunisia il 22 novembre alle 14, poi giocherà la supersfida con la Francia il 26 alle 17 e infine scenderà in campo con l'Australia il 30 alle 16. Inutile dire che Eriksen e compagni hanno una grossa chance di volare agli ottavi da seconda del gruppo, anche se il sogno è quello di sgambettare la Francia e prendersi il primo posto.