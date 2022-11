Mondiali 2022, dove vedere Qatar-Ecuador in tv e streaming

Al via i Mondiali 2022. Ad alzare il sipario sul torneo, alle 17 (ore italiane) di domenica 20 novembre, la sfida tra i padroni di casa del Qatar, al loro esordio assoluto nella fase finale di una coppa del mondo, ed i sudamericani dell'Ecuador. Le due formazioni sono state inserite nel girone A, di cui fanno parte anche Senegal e Olanda, che si affronteranno tra loro nella giornata di lunedì 21. Una gara in cui i qatarioti cercheranno di scrivere la storia cogliendo un risultato positivo, ma i sudamericani, da parte loro, vogliono iniziare con il piede giusto il torneo, con l'obiettivo di riuscire a staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Qatar-Ecuador, le scelte di Sanchez

Il Qatar, guidato in panchina dallo spagnolo Sanchez, dovrebbe affidarsi ad un abbottonato 5-3-2, con Afif ed Almoez a comporre la coppia d'attacco. A centrocampo Boudiaf, Hatem e Al-Haydos, mentre la linea difensiva sarà formata da Ro-Ro, Salman, Al-Rawi, A. Hassan e Homam. In porta Al-Sheeb.

Qatar-Ecuador, le scelte di Alfaro

Il commissario tecnico dell'Ecuador Gustavo Alfaro, invece, dovrebbe optare per un più offensivo 4-3-3, con Estrada favorito su Valencia per un posto al centro dell'attacco. A fianco del giocatore del Cruz Azul Plata e Ibarra, mentre a centrocampo ci sarà spazio per Caicedo e Cifuentes ai lati di Gruezo, chiamato ad agire in cabina di regia. In difesa Porozo e Hincapie coppia centrale, con Preciado ed Estupinan sulle corsie esterne. In porta Dominguez.

Qatar-Ecuador, le probabili formazioni

Qatar (5-3-2): Al-Sheeb; Ro-Ro, Salman, Al-Rawi, A. Hassan, Homam; Boudiaf, Hatem, Al-Haydos; Afif, Almoez. All. Sanchez

Ecuador (4-3-3): Dominguez; An. Preciado, Porozo, Hincapie, Estupinan; Caicedo, Gruezo, Cifuentes; Plata, Estrada, Ibarra. All. Alvaro

Qatar-Ecuador, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Qatar-Ecuador sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.