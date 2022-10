"L'Ucraina deve andare ai Mondiali al posto dell'Iran": l'appello contro i droni kamikaze 

Escludere l'Iran dai Mondiali di calcio e sostituirlo con l'Ucraina. Sergiy Palkin, il CEO dello Shakhtar Donetsk, lancia quest'appello a tutto il mondo del calcio, puntando il dito contro i droni kamikaze iraniani che vengono utilizzati dalla Russia per colpire le città ucraine.

“Basta ripetere gli errori dei Mondiali 2018 in Russia, nascondendosi dietro la vuota tesi sull'apoliticità dello sport. Rendere più facile la partecipazione dei terroristi ai Mondiali è politica. È ora di porre fine a una tale politica. Gli istruttori iraniani e i militari hanno addestrato e gestito direttamente i lanci di droni che hanno distrutto case, musei, università, uffici, campi sportivi e campi da gioco e, soprattutto, hanno ucciso ucraini, compresi i bambini - bambini che sognavano anche di vedere la loro squadra nazionale a la Coppa del Mondo”, ha tuonato.

“Lo Shakhtar Football Club chiede alla FIFA e all'intera comunità internazionale di vietare immediatamente alla nazionale iraniana di giocare ai Mondiali per la partecipazione diretta del Paese agli attacchi terroristici contro gli ucraini. Questa sarà una decisione giusta che dovrebbe attirare l'attenzione di tutto il mondo su un regime che uccide le sue persone migliori e aiuta a uccidere gli ucraini”, ha sottolineato Palkin.

Nei giorni scorsi Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che sette di questi droni sono stati abbattuti, mentre gli Stati Uniti hanno affermato che l'Iran ha schierato esperti militari nella Crimea occupata dalla Russia. Sono emersi filmati di agenti di polizia che hanno abbattuto quello che le autorità locali hanno descritto come un veicolo aereo senza pilota (UAV) Shahed-136 di fabbricazione iraniana su Kiev.

L’esclusione dell’Iran dai prossimi mondiali è stata chiesta formalmente alla FIFA per il fatto che alle donne viene costantemente impedito l’accesso agli stadi, in contrasto con l’articolo 19 dello statuto della FIFA. Una lettera è stata inviata dallo studio legale spagnolo Ruiz-Huerta e Crespo e avrebbe come firmatari l'arbitro internazionale Mohammad Reza Faghani, il campione di judo Vahid Sarlak e l'internazionale di futsal Shiva Amin.

L'Iran ha superato il proprio girone di qualificazione in Asia conquistando un posto in Qatar, finendo davanti a Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti. L'Ucraina ha perso 1-0 contro il Galles nella finale degli spareggi nel girone di qualificazione europea a giugno. Palkin ha sottolineato come la squadra ucraiana abbia "dimostrato di meritare di partecipare, giocando con il cuore nonostante le condizioni impari con le altre squadre".