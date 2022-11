Mondiali Qatar 2022, la probabile formazione della Francia

La Francia ci riprova, dopo il trionfo in Russia del 2018 i transalpini partono per la spedizione in Qatar con una rosa attrezzata per arrivare in fondo. Deschamps ha dovuto rinunciare a Maignan e Pogba per infortunio, ma i talenti della sua Nazionale sono talmente tanti che la qualità della probabile formazione sembra, almeno sulla carta, non risentirne più di tanto.

Francia, la probabile formazione ai Mondiali in Qatar

Deschamps studia gli undici titolari a cui affidare la maglia già alla prima contro l'Australia martedì 20 novembre alle 20. Con la rinuncia a Maignan non ci sono dubbi sul portiere che sarà per tutto il torneo Lloris. Diversa la situazione in difesa dove il tecnico francese ha ultimamente mischiato le carte. Nelle gare di Nations League contro Danimarca e Austria si è affidato alla linea a tre, esperimento che non ha portato molti frutti visto che con i danesi è arrivata la sconfitta 2-0, ma non da escludere a priori. Al momento sembra essere favorito lo schieramento con la retroguardia a quattro, anche perché non ci sarà tempo per fare troppe prove prima del Mondiale.

Così potrebbe essere confermato il 4-3-3 con Mbappè, Benzema e Griezmann tridente inamovibile. Le altermative sono però di altissimo livello, Giroud, Nkuku, Dembelé e Coman scalpitano. A centrocampo Tchouameni e Rabiot dovrebbero essere i titolari con Fofana e Camavinga a giocarsi il terzo posto. Con questo schieramento la formazione dovrebbe essere: Llrois, Pavard, Upamecano, Varane, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouameni, Fofana; Mbappé, Benzema, Griezmann.

La Francia con la difesa a tre

Come detto però non è da escludere a priori la difesa a tre per due motivi: il primo è che in mediana le scelte sono poche e non di livello mondiale, giocare con il 3-4-1-2 permeterrebbe a Deschamps di schierare due dighe come Fofana e Tchouameni lasciando al tridente meno compiti difensivi. Il secondo pregio sarebbe quello di liberare Theo Hernandez a sinistra, con tre centrali alle spalle il milanista sarebbe libero di spingersi in avanti e magari dall'altra parte del campo, in caso di bisogno, potrebbe anche essere schierata un'ala offensiva come Coman.

Nel caso quindi Deschamps dovesse scegliere la difesa a tre la formazione potrebbe essere: Lloris, Upamecano, Varane, Koundé; T.Hernandez, Fofana, Tchouameni, Pavard; Griezmann; Mbappè, Benzema.