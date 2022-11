Mondiali 2022 Qatar, la probabile formazione della Germania

Sbattuta fuori agli ottavi ad Euro 2020, addirittura al primo turno nel Mondiale 2018 e finora comparsa in Nations League: basta questo per far covare alla Germania desiderio di riscatto, nel bel mezzo di un profondo ricambio generazionale che sta portando la Mannschaft ad investire sulla gioventù per assicurarsi un futuro roseo. Il rischio, d’altronde, è calcolato se nella pattuglia degli...under si dispone di Musiala, Moukoko, Adeyemi e Bella-Kotchap, senza contare Wirtz che per infortunio non ci sarà. Ecco, al di là delle opinabili scelte del c.t. Flick, come quella di dare il benservito a Hummels ed all’interista Gosens, è stata l’infermeria a portare cattive notizie, “spuntando” la corazzata tedesca che non avrà un terminale offensivo di esperienza visti i forfait di Werner, Nmecha e non godrà nemmeno della versatilità sulla trequarti di Reus. La solidità c’è, geometrie e fantasia anche: ai tedeschi si può, quindi, davvero applicare il paragone della scatola di cioccolatini. Se aprendola la si troverà piena di gol, le favorite d’obbligo sono autorizzate a preoccuparsi.

La formazione della Germania ai Mondiali

Nel 4-2-3-1 disegnato da Flick, in porta si dorme tra due cuscini. Normale, se tra i pali tornerà a piazzarsi Neuer e l’alternativa si chiama Ter Stegen. A ripararlo, due colonne come Sule e Rudiger, piazzati al centro del pacchetto arretrato dove scalpita il rampante Bella-Kotchap, rientrato ad inizio novembre dopo un problema alla spalla a dirigere l’orchestra difensiva del Southampton. Candidati a presidiare le fasce sono gli incursori laterali del Lipsia, Raum a sinistra (meno probabile Günter) e Klostermann a destra il quale però deve guardarsi dalla concorrenza di Kehrer, schierato anche come esterno basso nel West Ham. Diga mediana col croupier Kimmich a smazzare palloni ed il “box to box” Gundogan a dispensarli, che obbliga al – doloroso – sacrificio di Goretzka, mentre tra le linee servirà un atto di coraggio per escludere un Musiala finora illegale col Bayern (22 partite in stagione, 12 reti e 10 assist). Sulla trequarti sarà eventualmente uno tra Gnabry, Muller e Sanè a fargli spazio, ma occhio a Brandt del Borussia Dortmund, e soprattutto ad Hoffman, nella grazie del c.t. - il quale potrebbe anche retrocederlo in difesa come terzino propulsivo - e “booster” del Monchengladbach, dove quest’anno ha già all’attivo sette gol e sette assist.

Come vertice offensivo, un vero panzer, un rapace d’area è assente. Per cui, all’orizzonte si intravedono tre soluzioni: sfruttare il magic moment di Fullkrug che a Brema a suon di gol sta diventando più celebre dei Musicanti della fiaba dei fratelli Grimm, lanciare un baby come Moukoko (o in seconda battuta il suo compagno di squadra Adeyemi), oppure puntare su un “falso nueve”, ruolo che potrebbe rivestire Muller, oppure Havertz. E quest’ultimo, garantito, produce effetti ansiogeni agli avversari nei match bollenti: è infatti l’autore del gol decisivo sia nella finale di Champions che in quella del Mondiale per Club, se timbrerà il cartellino in un incontro decisivo per la qualificazione della Germania non c’è, insomma, di che meravigliarsi.