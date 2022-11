Mondiali 2022 Qatar, la probabile formazione della Spagna

Diciamo la verità: se il Mondiale si assegnasse sommando il talento nell’accezione più profonda del termine, la Spagna sarebbe – almeno – da finale. Perché le Furie Rosse di Luis Enrique abbondano di diamanti di caratura eccezionalmente pura: gente giovane, di personalità, già perfettamente a proprio agio nel ruolo di stelle del firmamento del calcio. Il terzo posto agli Europei ed il secondo nell’ultima Nations League sono, d’altronde, risultati indicativi della competitività di una nazionale che, però, sembra incontrare resistenze al momento di essere inserita nel lotto delle favoritissime per la conquista del Coppa. Sarà per via di un squilibrio nel roster, che vede i picchi qualitativi da centrocampo in su, sarà la mancanza di un vero demolitore di reti come riferimento offensivo al centro del tridente. Ma se riuscirà a far quadrare i conti del reparto difensivo e trovare concretezza nei sedici metri finali, chiunque punti ad arrivare in fondo dovrà fare i conti con La Roja.

Luis Enrique dovrebbe proporre in Qatar un 4-3-3 con cui la nazionale iberica si è schierata anche ultimamente. In porta si accomoderà Unai Simon, davanti al quale si dovrebbero disporre Carvajal a destra, Gayà a sinistra (con Jordi Alba come back-up qualora i problemi alla caviglia costringessero l’esterno del Valencia ad un iniziale forfait) e la coppia centrale che vede Laporte e Pau Torres favoriti su Garcia. A centrocampo, Pedri e Rodrigo sembrano francamente intoccabili: più flessibilità nel terzo di reparto, con il capitano dell’Atletico Madrid Koke ed il baby fenomeno del Barça Gavi che appaiono in vantaggio su un Soler che ha anche faticato a ritagliarsi minutaggio in stagione col Paris Saint Germain.

In attacco, l’unico 9 puro nel roster, Alvaro Morata, sarà supportato da Ferran Torres e Sarabia, anche se sarà dura lasciare seduto Ansu Fati. Tra le tante alternative possibili (là davanti occhio anche a Yeremy Pino e Nico Williams), citiamo tre nomi che, gira e rigira, potrebbero rivelarsi irrinunciabili. Il primo è Cesar Azpilicueta, perché per versatilità, carattere e pragmatismo difensivo può davvero essere un jolly fondamentale nelle retrovie. Il secondo è Dani Olmo, l’alter-ego di “Azpi” nel reparto avanzato per eclettismo ed essenzialità, tanto da essere spesso scelto da Luis Enrique nelle gare importanti. Ma nel pacchetto di mischia, nel cuore della mediana, ci troveremo Sergio Busquets prima di quanto si possa pensare. In Qatar sarà caldo, ma El Quitanieves (ovvero “Lo spazzaneve”) a questa Spagna talentuosa serve come il pane, per ripulire le strade della manovra ed anche sporcare quella avversaria.