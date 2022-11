Mondiali 2022 Qatar, la storia di Garang Kuol: da rifugiato a stellina della Premier League

I Mondiali saranno una parata di stelle, ci saranno quasi tutti i migliori giocatori del mondo e gran parte dei talenti che in futuro scriveranno pagine importanti del calcio. Spulciando tra tutte le rose delle Nazionali ci sono diversi calciatori che nonostante siano appena maggiorenni hanno già i fari puntati addosso da tempo, Moukoko della Germania che compirà 18 anni proprio il giorno dell'inuagurazione della rassegna in Qatar, per esempio, oppure Gavi, altro 2004 che è già titolare del Barcellona e che avrà molto spazio nella Spagna.

La lista dei giocatori più giovani comprende anche Bennette della Costas Rica, El Khannous del Marocco, Fatawu del Ghana e poi Garang Kuol che vestirà la maglia dell'Australia. La sua è una storia diversa da quelle di tutti gli altri, i genitori infatti sono scappati dalla guerra in Sud Sudan per poi stabilirsi in un campo profughi in Egitto. Ed è proprio lì che è nato Garang Kuol che quando aveva sei anni è stato accolto con lo status di rifugiato, insieme ai genitori e ai cinque fratelli, in Australia.

Il calcio è una questione di famiglia, il fratello Alou Kuol gioca nello Stoccarda, mentre Garang per ora è sceso in campo solamente in Australia con la maglia del Central Coast Mariners. Centravanti dalle spiccate doti fisiche e tecniche a soli 17 anni ha segnato all'esordio sia in Coppa che nel massimo campionato australiano, ma il palcoscenico che lo ha fatto conoscere al calcio europeo è stata la sfida amichevole tra Barcellona e le All Star della A-League. Quel giorno persino Xavi è rimasto sbigottito: "Ha molto talento e un grande futuro, è incredibile che abbia solo 17 anni". Meno incredibile è che l'Australia lo abbia convocato al Mondiali nonostante abbia giocato solo una volta con la Nazionale maggiore.

Giocherà in Premier League a partire da gennaio

Il Ct Graham Arnold, che avrebbe voluto formare una coppia giovanissima con Volpato della Roma che però ha rifiutato continuare a pensare alla convocazione in azzurro, ha piena fiducia nelle qualità del suo giovanissimo attaccante: "Ha già dimostrato di poter cambiare le partite, è un'emozione vedere un ragazzo di appena 18 anni uscito dal nulla partecipare ad una Coppa del Mondo, sono sicuro che brillerà".

Il palcoscenico dei Mondiali in Qatar sarà solo il primo su cui mettersi in mostra, da gennaio infatti Kuol sarà un giocatore del Newcastle, formazione di Premier League che dopo l'acquisto del fondo saudita in meno di un anno è riuscita a volare dalla zona retrocessione al terzo posto nel massimo campionato inglese. Il tecnico Eddie Howe ovviamente ha già iniziato a fare il pompiere: "Dovremo essere pazienti, probabilmente andrà in prestito per crescere e avere un ruolo importante nel nostro futuro". Dal campo profughi al Mondiale e poi in Premier League, le favole esistono e quella di Garang Kuol sembra essere solo all'inizio.