Mondiali 2022 Qatar, il Ghana dimentica a casa le maglie

"Incroyable", lo ha definito la tv locale Canal 2 International. E' davvero incredibile, se fosse vera, la svista della federazione calcistica del Ghana: la Nazionale è sbarcata da pochi giorni in Qatar, ma avrebbe dimenticato a casa le divise ufficiali che i calciatori dovrebbero usare durante la competizione. Un grossolano errore, al quale ora la federazione locale (che ha smentito la notizia) sta cercando di porre rimedio per evitare di ritrovarsi, il giorno del suo debutto, giovedì 24 novembre, contro il Portogallo di CR7, senza le nuove maglie griffate dalla Puma per l'evento tanto atteso. Ad Accra, capitale del Ghana e sede della Federcalcio ghanese, si è scatenata una vera corsa contro il tempo per spedire via posta le maglie da gara a Doha. Il problema, fonte di preoccupazione per i responsabili, è la proverbiale lentezza delle poste nel Paese africano. Visto però il grande clamore mediatico dell'errore, e vista l'importanta dell'avvenimento, c'è da pensare che questa volta il servizio di spedizione sarà preciso e tempestivo. Anche perchè ballano contratti di partnership tecnica, pubblicità e non solo questioni "di campo": impensabile che lo sponsor fornitore del Ghana possa permettere ad una sua Nazionale di scendere in campo senza la nuova fiammante divisa preparata ad hoc per il grande happening del Mondiale. Ormai è tutto pronto: domenica prossima, 20 novembre, ci sarà la cerimonia d'apertura e la partita inaugurale Qatar-Ecuador. Le Nazionali sono arrivate e attendono solo l'inizio dell'evento. Maglie permettendo...