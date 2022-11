Mondiali 2022 Qatar, la top 11 dei giocatori più costosi: la formazione da sogno

Il Mondiale, da sempre, rappresenta il palcoscenico più prestigioso per un calciatore. Giocarlo, fin da quando si muovono i primi passi con il pallone, è infatti il sogno di chiunque si approcci a questo sport. Ai campionati del mondo si affrontano, salvo qualche rara eccezione, gli interpreti più forti del pallone e anche questa edizione, che non vedrà purtroppo per protagonista l'Italia, sarà ricca di fuoriclasse assoluti. Vediamo la top 11 dei giocatori più costosi (secondo i dati di Transfermark) che scenderanno in campo in Qatar a partire dal 20 novembre.

Mondiali 2022, la formazione dei giocatori più costosi

In porta, in un ipotetico 4-2-3-1, troviamo l'estremo difensore del Belgio Thibaut Couirtois, valutato 60 milioni di euro. In difesa la coppia centrale è formata dall'olandese Matthijs de Ligt (70 milioni di euro) ed il portoghese Ruben Dias (75 milioni), con a destra un altro portoghese, Joao Cancelo, valutato 70 milioni, e a sinistra il canadese Alphonso Davies (70 milioni). A centrocampo lo spagnolo Gavi (100 milioni) e l'uruguaiano Valverde (100 milioni), mentre sulla trequarti troviamo l'inglese Phil Foden (110 milioni), il tedesco Jamal Musiala (100 milioni) ed il brasiliano Vinicius Jr (120 milioni). Al centro dell'attacco il francese Kylian Mbappé, la cui valutazione è addirittura di 160 milioni di euro.

Questa, nel dettaglio, l'ipotetica formazione: