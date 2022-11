Mondiali 2022 Qatar, cinque possibili bomber a sorpresa

Un Mondiale, quello che si appresta a prendere il via in Qatar, accompagnato da tantissime ombre, ma che in campo, siamo certi, regalerà il consueto spettacolo. È vero, non ci sarà, per la seconda volta consecutiva dopo il 2018, la nostra Italia, e questo, a noi, toglierà un po' di appeal alla manifestazione, ma tutte le altre big del calcio saranno presenti. E saranno presenti tantissime stelle e tantissimi bomber, dai veterani Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, probabilmente all'ultimo campionato del mondo della loro carriera, per arrivare ai vari Kylian Mbappé, Karim Benzema, Harry Kane, Romelu Lukaku, Robert Lewandowski e via discorrendo. Attenzione, però, perché il Mondiale, da tradizione, sa regalare sorprese e le luci della ribalta, inaspettatamente, potrebbero essere conquistate da giocatori, oggi, lontani dai riflettori.

Cinque possibili bomber a sorpresa in Qatar

Aleksandar Mitrovic

Quando si parla di Serbia, in Italia, viene subito a mente il nome di Dusan Vlahovic, stella della Juventus. Ma i serbi, di bomber di razza, ne hanno anche un altro, quell'Aleksandar Mitrovic già in rete per nove volte con la maglia del Fulham in Premier League in questo avvio di stagione. Colosso di 189 centimetri per circa 90 chili di peso, Mitrovic di gol con la maglia della propria Nazionale ne ha già segnati 50, occupando il primo posto nella classifica all time. Uno di quei giocatori che la porta la sente, e la vede, come pochi.

Boulaye Dia

Il suo nome, da qualche mese a questa parte, è ben noto a noi italiani. Boulaye Dia, approdato in estate nel nostro campionato, ha già segnato sei reti con la maglia della Salernitana, dimostrando un feeling crescente con la porta avversaria. Nel suo Senegal tutti gli occhi sono puntati sulla stella Sadio Mané, ma guai a sottovalutare l'ex Villarreal...

Kasper Dolberg

La concorrenza, là davanti, è tanta, ma Kasper Dolberg dovrebbe ritagliarsi un posto importante nello scacchiere della Danimarca. Nel corso della sua carriera non ha mai "sfondato" le reti, ma nei grandi appuntamenti sa esaltarsi, come dimostrano i tre gol segnati ad Euro 2020: timbri che hanno trascinato la formazione danese fino ad una sorprendente semifinale.

Darwin Nunez

Una promessa ormai esplosa. Darwin Nunez, protagonista in Premier League con la maglia del Liverpool, ha confermato in Inghilterra quanto di buono fatto vedere in Portogallo con il Benfica, formazione con la quale, nella stagione 2021-2022, ha realizzato ben 34 reti in 41 presenze. Il Mondiale, per l'uruguaiano classe 1999, potrebbe costituire la vetrina giusta per affermarsi come uno dei top a livello globale.

Jonathan David

Ha soli 22 anni, eppure, con i suoi 22 centri, si è già portato al terzo posto nella classifica marcatori all time della sua Nazionale. Jonathan David è uno delle giovani promesse del calcio canadese ed è stato assoluto protagonista nel lungo percorso di qualificazione. Ora, per lui, la grande occasione davanti agli occhi del mondo.