Mondiali 2022 Qatar, la top 10 dei calciatori con lo stipendio più alto

Mancano ormai pochissimi giorni al via dei Mondiali 2022, che si disputeranno dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar. Una competizione in cui prenderanno parte tantissime stelle del calcio, a partire dai veterani Lionel Messi e Cristiano Ronaldo per arrivare agli astri nascenti Vinicius jr e Kylian Mbappé, ormai già pienamente affermati ai massimi livelli. Una battaglia anche a suon di cifre economiche: vediamo chi sono i calciatori con lo stipendio lordo più alto che prenderanno parte al torneo secondo i dati raccolti da Calcio e Finanza.

Mbappé sul trono, Messi e Neymar completano il podio

Al primo posto troviamo l'attaccante francese Kylian Mbappé, che, al Paris Saint-Germain, percepisce uno stipendio lordo di 72 milioni di euro. Alle sue spalle i compagni di squadra Lionel Messi, stella dell'Argentina, che percepisce 63,6 milioni di euro, e Neymar, fuoriclasse del Brasile, che guadagna 56,4 milioni di euro. Nelle prime cinque posizioni anche i centrocampisti del Barcellona Frenkie De Jong (37,5 milioni) e Sergio Busquets (37 milioni), con la top ten completata dal fantasista del Real Madrid Eden Hazard (31,3 milioni), il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne (23,7 milioni), l'attaccante del Bayern Monaco Sadio Mané (22 milioni), la punta del Manchester United Cristiano Ronaldo (21,4 milioni, stipendio ridotto del 25% per la mancata qualificazione in Champions) ed il portiere del Bayern Manuel Neuer (21 milioni).

Mondiali 2022, la classifica dei giocatori con lo stipendio più alto