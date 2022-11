Mondiali Qatar 2022, le favorite del girone A

La lunga attesa è finita. Domenica 19 novembre, alle ore 17, inizieranno i Mondiali di calcio 2022, in Qatar. Sarà proprio la nazionale di casa a fare gli onori di casa, affrontando nella prima partita l’Ecuador. I padroni di casa, qualificati di diritto, sono reduci da cinque lunghi mesi di ritiro in cui si sono allenati come un club. Fanno parte del gruppo A e sono oggettivamente inferiori agli avversari, ma hanno poco da perdere e vogliono ben figurare.

L’Ecuador ha ottenuto la qualificazione nel durissimo girone sudamericano, dove ha messo in mostra il secondo miglior attacco. I dubbi sono sulla tenuta della difesa e sui portieri che si sono dimostrati tutt’altro che affidabili.

Nel girone A il ruolo di strafavorita è per l'Olanda di Van Gaal. Nella loro storia gli orange sono arrivati secondi nel 2010 in Sudafrica, quando persero in finale contro la Spagna e terzi nel 2014 in Brasile. Dopo otto anni di assenza dai Mondiali puntano al primo posto in un girone abbordabile con la speranza che diventi il trampolino di lancio per grandi traguardi. Va sottolineato come questa formazione sia imbattuta nel 2022, avendo ottenuto 6 vittorie e 2 pareggi.

La seconda forza del girone A è il Senegal, vincitore della Coppa D'Africa. Mancherà la stella Sadio Mane, ma i suoi compagni faranno di tutto per non far sentire troppo la sua assenza. La sfida tra Olanda e Senegal, in programma lunedì 20 novembre alle ore 17, sarà già importantissima per definire la leadership nel gruppo.