Mondiali 2022 Qatar, girone B: i convocati del Galles

Robert Page ha diramato la lista dei 26 convocati per i Mondiali 2022 in Qatar. Il trascinatore della squadra sarà ancora una volta Gareth Bale, attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy.

L'altra stella della squadra è Aaron Ramsey del Nizza. C'è anche un giocatore che milita nel campionato italiano, Ampadu dello Spezia. Il Galles è inserito nel Gruppo B con Inghilterra, Stati Uniti e Iran e, sulla carta, si giocherà il secondo posto del girone con statunitensi e iraniani.

Mondiali 2022, Qatar: i convocati