Mondiali 2022 Qatar, le favorite del girone C

Il Mondiale è alle porte e tutti sognano di ritagliarsi il proprio momento di gloria nella più importante manifestazione di calcio del pianeta. C'è chi ha l'ambizione di alzare la coppa, chi vuole arrivare più avanti possibile ma come primo passo dovrà passare il girone e chi invece da cenerentola vuole stupire i colossi del calcio mondiale.

Tabellone Mondiali 2022: calendario, data e orario (diretta tv Rai 1 Rai 2 e streaming Rai Play) di tutte le partite

Tutte queste tipologie di squadre sono racchiuse nel gruppo C che vede ai blocchi di partenza l'Argentina, l'Arabia Saudita, il Messico e la Polonia. Inutile dire che l'albiceleste è la favorita per il passaggio del turno come prima del gruppo. L'ultimo tango di Messi ad un Mondiale, la qualità infinita di un attacco ricco di stelle come Lautaro Martinez, Paulo Dybala, Angel Di Maria, Juoaquin Correa e del talentino del City Alvarez sono il fiore all'occhiello della rosa di Scaloni. L'attacco atomico sarà sostenuta da un centrocampo con le geometrie di Paredes e i tuttocampisti De Paul, Palacios e MacAllister. In difesa poi ci sono Romero, Otamendi e una lista di terzini di livello internazionale, il passaggio del turno è insomma il primo passo verso una campagna in cui tutto una Paese sogna in grande, oggi più che in altre occasioni.

Le favorite del gruppo B dei Mondiali in Qatar

Il secondo posto sembra invece tutta una questione tra Polonia e Messico con la selezione europea che sembra avere qualcosa in più. All'Europeo i polacchi hanno steccato e vedono nel Mondiale l'occasione di rifarsi con Lewandowski a guidare un gruppo con tanta qualità offensiva. Il Messico punta forte sul portiere Ochoa, al suo quinto Mondiale, sull'eterno Guardado e sul bomber Jimenez che dopo un bruttissimo infortunio è tornato ad alti livelli. A nostro avviso non basterà per passare il turno, ma per avere il verdetto non bisognerà aspettare molto visto che il 22 novembre Polonia e Messico si troveranno già una di fronte all'altra, chi vince avrà mezzo biglietto per gli ottavi in tasca.

Mondiali 2022 Qatar, la probabile formazione dell'Argentina

Infine c'è l'Arabia Saudita, una delle poche nazionali a non avere giocatori che militano in campionati europei e che è partita prima di tutti: un mese di ritiro e molte amichevoli. L'esordio con l'Argentina è proibitivo, le gare con Polonia e Messico saranno altrettanto difficili.