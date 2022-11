Mondiali Qatar 2022, le favorite del girone D

L'attesa sta per finire, tra quarantotto ore iniziano i Mondiali 2022 in Qatar. La parola passerà quindi al campo e se la prima giornata non attrae più di tanto con la sola gara tra Qatar ed Ecuador, dalla seconda inizieranno a scendere in campo le big del torneo.

Tabellone Mondiali 2022: calendario, data e orario (diretta tv Rai 1 Rai 2 e streaming Rai Play) di tutte le partite

Martedì 22 novembre sarà il giorno dell'esordio del Gruppo D con le sfide Danimarca-Tunisia alle 14 e Francia-Australia delle 20. Sarà una giornata importante per le due favorite per il passaggio del turno che non dovranno cadere nella trappole degli avversari per iniziare al meglio il proprio percorso e viaggiare subito verso gli ottavi di finale.

Le favorite per il passaggio del turno del girone D

Inutile dire che la Francia è la grande favorita per chiudere il girone in testa al termine delle tre giornate. I transalpini arrivano da campioni in carica e puntano dritti al bis grazie ad una rosa di altissimo livello, probabilmente seconda solo a quella del Brasile. Deschamps punta forte sulle stelle Benzema e Mbappè in attacco, ma a causa degli infortuni non avrà diversi interpreti. Mancheranno per esempio due degli artefici del successo in Russia, Pogba e Kanté, in difesa niente Kimpembe, in porta out Maignan e nei giorni scorsi si è fermato anche Nkuku. Insomma la sfortuna si abbattuta sulla Francia che però ha una rosa lunga e non dovrebbe avere problemi a passare il turno.

Mondiali Qatar 2022, la probabile formazione della Francia

Secondo posto invece nelle mani della Danimarca secondo tutti, attenzione però perché i danesi sono un grande gruppo e nelle qualificazioni hanno vinto nove gare su dieci, impresa che regala grande entusiasmo in vista dei Mondiali. Il ritorno di Eriksen ad altissimi livelli, i tanti giovani che si stanno imponendo sui palcoscenici europei e una difesa solida con Kjaer, Christensen e Andersen sono le armi di Hjulmand per volare agli ottavi e provare anche a sgambettare la Francia per conquistare il primo posto.

Pochissime le speranze di Australia e Tunisia, destinate con ogni probabilità a fare solamente da sparring partner. La squadra africana ha talento e velocità, ma non sembra abbastanza solida per impensierire le due europee e lo stesso vale per la selezione dell'Oceania.