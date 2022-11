Mondiali 2022 Qatar, le favorite del girone G

Brasile, Serbia, Svizzera e Camerun. Queste le formazioni inserite nel girone C dei Mondiali 2022, che prenderanno il via il prossimo 20 novembre in Qatar. Nella prima giornata, in calendario giovedì 24 novembre, si disputeranno Svizzera-Camerun (ore 11 italiane) e Brasile-Serbia (ore 20 italiane). La seconda giornata si giocherà invece lunedì 28, quando si affronteranno Camerun-Serbia (ore 11 italiane) e Brasile-Svizzera (ore 17 italiane), mentre la terza e ultima giornata è prevista per venerdì 2 dicembre, data in cui si svolgeranno le gare Serbia-Svizzera e Camerun-Brasile, entrambe alle 20 italiane.

Mondiali 2022, le favorite del girone G: Brasile in pole position, poi sarà bagarre

Chiara favorita al primo posto nel girone G è il Brasile, formazione che si presenterà ai nastri di partenza della competizione come una delle principali pretendenti al titolo. I verdeoro, che hanno staccato il pass per il Qatar al termine di un percorso netto senza sconfitte, godono infatti del favore del pronostico secondo i bookmakers. E d'altra parte il commissario tecnico Tite può contare in rosa su stelle di calibro internazionale come Neymar, Vinicius, Rapinha, Casemiro, Thiago Silva e Marquinhos, tutti giocatori in grado di fare la differenza ai massimi livelli.

Grande equilibrio, invece, si preannuncia tra Serbia, Svizzera e Camerun, tutte squadre che, al loro interno, dispongono di elementi di qualità. Un gradino sotto, forse, gli africani, che possono tuttavia contare su giocatori di livello internazionale come Onana, Anguissa e Choupo-Moting. Gli elvetici, invece, hanno già stupito ad Euro 2020, quando, dopo aver eliminato la Francia campione del mondo in carica agli ottavi, si sono arresi soltanto ai calci di rigore alla Spagna ai quarti, e possono contare su una rosa di buon livello, in cui spiccano i centrocampisti Xhaka e Freuler, il fantasista Shaqiri e gli attaccanti Okafor ed Embolo.

Individualità che possiede in abbondanza la Serbia, come testimonia il tridente offensivo composto da Tadic, Vlahovic e Mitrovic. In mezzo al campo, poi, la qualità di Sergej Milinkovic-Savic e Lukic ed il brio di Kostic sulla corsia mancina. Insomma, una formazione di tutto rispetto, soprattutto dalla metà campo in su. E la sensazione è che proprio i serbi, più talentuosi degli elvetici, se la giocheranno fino all'ultimo con la Svizzera, probabilmente più squadra degli uomini di Stojkovic, per la qualificazione agli ottavi di finale.