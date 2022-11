Mondiali 2022 Qatar, girone B: i convocati dell'Iran

Il ct Carlos Queiroz ha diramato la lista dei 25 convocati che rappresenteranno l'Iran ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Nell'elenco ci sono anche i nomi di Sardar Azmoun e Mehdi Taremi, i due attaccanti che giocano al Bayer Leverkusen e al Porto, che si erano apertamente schierati a favore delle proteste delle donne contro il regime, dopo la morte di Mahsa Amini.

L'Iran fa parte del gruppo B insieme a Inghilterra, Stati Uniti e Galles. Se gli inglese sembrano strafavoriti per la qualificazione, gli iraniani hanno tutte le carte in regola per il secondo posto contro Stati Uniti e Galles.

Mondiali Qatar 2022, i convocati dell'Iran