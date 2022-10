Mondiali 2022 Qatar: le maglie del girone H

Il Mondiale è sempre l'occasione dei grandi marchi di abbigliamento sportivo per rilanciare il mercato del materiale ufficiale delle Nazionali ci calcio. Sarà così anche per Qatar 2022. Iniziano ad arrivare i nuovi modelli del 32 partecipanti al torneo, ed è già scattata la corsa dei tifosi e dei collezionisti a equipaggiarsi prima del fischio d'inizio della competizione, fissato al 20 novembre prossimo. La federazione portoghese ha lanciato i modelli delle due divise griffate Nike che verranno indossate da Cristiano Ronaldo e compagni nel girone H.

Omaggio alla bandiera

Il Portogallo indosserà una maglia dedicata alla bandiera del Paese, metà rossa e metà verde, tagliata in diagonale dalla manica destra verso sinistra. Il pantaloncino sarà tutto verde. Omaggio alla "Nacao Valente", la Nazione valorosa, come recitava la strofa di una vecchia canzone lusitana dei tempi del colonialismo.

La seconda divisa è interamente bianca, maglia e pantaloncino, con la bandiera portoghese sul petto: sul lato sinistro, sotto lo stemma della Federazione, la parte in rosso, a destra quella in verde.

Anche la Corea del Sud è sponsorizzata da Nike. La nuova maglia non si allontana molto dalla tradizione, anche se la tonalità di rosso, il colore predominante, è un po' tendente all'arancio, con il simbolo della Nazionale, raffigurante una tigre bianca, sul petto, e le maniche contraddistinte da una fantasia di strisce con diverse gradazioni della tinta succitata, a ricreare l'effetto della pelle della tigre bianca. La seconda maglia è tutta fantasia, con una serie di colori che richiama quelli della bandiera nazionale. I pantaloncini saranno bianchi per entrambe le divise.

Uruguay e Ghana

Uruguay e Ghana sono vestite dalla Puma, che ha scelto per i Mondiali del Qatar una reinterpretazione moderna delle classiche divise del passato. La Celeste avrà una divisa molto vintage, una maglia celeste su cui risaltano il colletto bianco chiuso da un bottone, l’orlo delle maniche in contrasto e il logo di Puma con il lettering accanto al felino. Secondo il comunicato ufficiale dell'AUF, la Federazione uruguaiana, la nuova maglia home onora la generazione d’oro che nel 1924 vinse il titolo Olimpico a Parigi.

Nello stesso girone dei portoghesi, è già stata diffusa dalla Puma la divisa del Ghana, che torna un po' agli anni '70, con i colori della bandiera sul petto e il numero del calciatore ben visibile anche frontalmente e non solo sulle spalle. Prima divisa in rosso acceso, seconda totalmente bianca con la sola stella nera al centro e i colori della bandiera come rifinitura sulle maniche.