Mondiali 2022 Qatar, Blatter ammette l'errore: "Paese troppo piccolo, dovevano andare agli Stati Uniti"

Non passa giorno senza una nuova polemica sui mondiali in Qatar. Sono nate controversie sullo sfruttamento dei lavoratori migranti per costruire stadi moderni e climatizzati, vere e proprie cattedrali nel deserto che con ogni probabilità cadranno in disuso al termine della massima competizione globale per nazioni.

Ancora più recente è l'ultima sparata dell'ambasciatore dei mondiali. L'ex calciatore qatariota Khalid Salman, nel corso di un’intervista alla tv tedesca Zdf, ha definito l'omosessualità "una malattia mentale".

"Durante i Mondiali arriveranno molte cose nel nostro Paese. Parliamo dei gay - ha detto - . La cosa più importante è la seguente: accetteremo tutti coloro che verranno nel nostro Paese. Ma loro dovranno accettare le nostre regole".

Una frase che non è propriamente in linea con quella decisamente più rassicurante di Evelina Christillin, componente Uefa del Consiglio Fifa che, nel suo intervento a Sport Industry Talk aveva rassicurato tutti dicendo che: "Sarà un Mondiale con grande attenzione ai diritti umani".

Quando mancano due settimane all'inizio della Coppa del mondo, Sepp Blatter, ha fatto mea culpa, dicendo che nel 2010 la scelta di disputare i mondiali di calcio in Qatar "è stata un errore." Secondo lui il Paese è troppo piccolo.

"Il calcio e i mondiali sono troppo grandi", ha dichiarato, sottolineando le dimensioni del Paese. Blatter nella sua prima intervista dopo l'assoluzione per corruzione dello scorso luglio, pubblicata dal quotidiano Tages-Anzeiger, ha anche ricordato come in origine il Comitato esecutivo volesse assegnare mondiali 2018 alla Russia e i mondiali 2022 agli Stati Uniti. "Sarebbe stato un gesto di pace se i due avversari politici avessero ospitato i campionati mondiali uno dopo l'altro", ha detto. "Ma voti importanti sono poi andati al Qatar".

L'ex presidente della Fifa non ha neppure risparmiato critiche all'attuale n.1 Gianni Infantino. "Mi chiedo: perché il nuovo presidente viva in Qatar? Non può essere il capo dell'organizzazione locale".