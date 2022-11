Mondiali 2022 Qatar: caviglia ko, la Polonia perde Dragowski

Niente Mondiale in Qatar per il portiere della Polonia Bartlomiej Dragowski. Oggi pomeriggio, dopo un contrasto con Kevin Lasagna in Verona-Spezia, il numero uno degli spezzini ha avuto la peggio: al minuto 37, su una palla in profondità del Verona, Lasagna si fionda a tutta velocità, Dragowski prova l'uscita bassa, ma si scontra con con l'attaccante e la sua caviglia subisce un bruttissimo colpo e si gira completamente. L'arto dell'ex Fiorentina appare piegato in maniera innaturale. Il portiere scoppia immediatamente in lacrime, chiedendo il cambio. Si capisce subito che la situazione è molto seria, anche dalla mimica e dalla gestualità degli altri giocatori che accorrono e vedono la scena da vicino. Una pessima notizia per lo Spezia e per lo stesso portiere, che tra pochi giorni sarebbe dovuto partire per il Qatar con la sua Polonia.

Il portiere polacco sarà costretto invece a saltare il Mondiale di Qatar, a cui era stato convocato proprio pochi giorni fa. Inconsolabile e sostituito in lacrime, è stato portato via in barella. Il club si è subito stretto al suo fianco con un post sui social: "Forza Drago, siamo tutti con te", il testo del messaggio.