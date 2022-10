Mondiali 2022 Qatar: i maxi premi dagli ottavi alla finale

Quanto vale vincere un Mondiale? In gioco c'è la storia del calcio, il blasone di una Nazionale, l'interesse di un Paese. Ma c'è anche l'introito, prezioso, che la squadra vincitrice (e la sua Federazione) possono incassare andando avanti nella manifestazione. Il Mondiale in Qatar, che scatta il 20 novembre, sarà probabilmente uno dei più ricchi della storia, anche per quanto riguarda i premi destinati alle Nazionali che arriveranno in fondo. Il montepremi della Fifa per il 2022 è aumentato del 30% circa rispetto al budget dell’edizione precedente in Russia, toccando un miliardo complessivo tra i premi dei vari passaggi di turno e i 500 milioni per le Federazioni che non si sono riuscite a qualificare.

Mondiali 2022 Qatar: tabellone, calendario, data e orario tv (diretta Rai) di tutte le partite

Quanto vale la qualificazione dagli ottavi in poi

Per le 32 Nazionali qualificate, i premi sono decisamente ricchi: 2,5 milioni di dollari per aver raggiunto il Mondiale. Si parte da questa base, per arrivare poi la primo maxi premio per la qualificazione agli ottavi di finale: 12 milioni di dollari.

Le 16 squadre che supereranno la fase a gironi avranno garantito quindi un premio di circa 14 milioni e mezzo di dollari (12+2,5). Dagli ottavi in poi si continua a salire in maniera esponenziale: altri 16 milioni di dollari il premio per chi raggiunge i quarti di finale, mentre le prime quattro classificate avranno diritto ai seguenti premi: 22 milioni di dollari per il quarto posto, 26 milioni per il terzo, 32 per chi è arrivato in finale perdendola, addirittura 45 milioni di dollari per i vincitori.