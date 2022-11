Mondiali 2022 Qatar, la probabile formazione del Camerun

Dopo la mancata qualificazione del 2018, torna a prendere parte ai Mondiali il Camerun. I Leoni Indomabili, che nel corso della loro storia possono vantare anche una qualificazione ai quarti di finale (a Italia '90), sono stati inseriti in un girone, quello G, non propriamente morbido: la formazione di Addo dovrà infatti vedersela con il Brasile, una delle principali candidate alla vittoria finale del torneo, e con Serbia e Svizzera, squadre di buon livello che possono vantare al loro interno ottime individualità. Gli africani, tuttavia, vogliono recitare il ruolo di guastafeste, tentando di staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Addo, infatti, può contare su una rosa di disceto livello, in cui spiccano l'attaccante del Bayern Monaco Eric Maxim Choupo Moting, il centrocampista del Napoli André Zambo Anguissa ed il portiere dell'Inter André Onana. In rosa anche l'esperto attaccante Vincent Aboubakar, oggi in forza all'Al-Nassr e con un passato tra Francia, Portogallo e Turchia con le maglie di Valenciennes, Lorient, Porto e Besiktas, e gli "italiani" Enzo Ebosse, difensore dell'Udinese, e Martin Hongla, centrocampista del Verona.

Le scelte di Addo

Il commissario tecnico, in Qatar, dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2, con Aboubakar e Choupo-Moiting a comporre il tandem d'attacco. Diga di centrocampo formata da Anguissa e Hongla, con le corsie esterne presidiate da Mbeumo e Toko Ekambi. In difesa Nkoulou e Castelletto a comporre la coppia centrale, con Fai nel ruolo di terzino destro e Nouhou sull'altro lato. In porta Onana.

La probabile formazione del Camerun

4-4-2: Onana; Fai, Nkoulou, Castelletto, Nouhou; Mbeumo, Anguissa, Hongla, Toko Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moiting. All. Addo