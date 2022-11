Mondiali 2022 Qatar, la probabile formazione della Corea del Sud

La Corea del Sud a caccia di una nuova impresa, vent'anni dopo il quarto posto ottenuto nel Mondiale organizzato in casa propria. Il ct Bento ha recuperato in extremis la stella della Nazionale, il 30enne Heung Min-Son, stella del Tottenham con cui ha segnato quasi cento gol in Premier League finora in carriera. L'esterno offensivo del 4-2-3-1 coreano è stato convocato all'ultimo momento dopo aver smaltito i postumi di intervento chirurgico all'occhio sinistro. L'ok dello staff medico gli ha permesso di partire per il Qatar, ma dovrrà giocare con una maschera protettiva. Tra i calciatori fondamentali per la Corea c'è anche il difensore napoletano Kim, ormai uno dei migliori nel ruolo della nostra serie A, grande intuizione del mercato estivo da parte del ds partenopeo Giuntoli.

In questa Corea sono dieci i giocatori impegnati all'estero. Da tenere d'occhio la mezzala Lee Kang-in, talento del Maiorca, già un centinaio di partite in Spagna tra Valencia e la formazione isolana. Focus anche sulla coppia dell'Olympiacos, Hwang In-beom e Hwang Ui-jo. I "Guerrieri Taeguk", come sono soprannominati i coreani, potrebbero scombinare i piani delle due big del girone H, Portogallo e Uruguay, grazie alla crescita tattica e fisica ulteriore di un movimento che continua ad esportare in Europa i suoi migliori calciatori. Giovedì 24 novembre il debutto contro l'Uruguay alle 14 in diretta tv su Rai2.

La formazione della Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-jae, Kwon Kyung-Won, Kim Jin-su; Hwang-in-beom, Son Jun-ho; Lee Jae-sung, Jeong Woo-jeong, Heung Min-Son; Hwan Hee-chan.

A disposizione: Jo Hyeon-woo, Song Bum-keun, Kim Young-gwon, Hong Chul, Kim Tae-hwan, Cho Yu-min, Yoon Jong-gyu, Jung Woo-young, Kwon Chang-hoon, Na Sang-ho, Paik Seung-ho, Song Min-kyu, Lee Kang-in, Hwang Ui-jo, Cho Gue-sung