Mondiali 2022 Qatar, la probabile formazione del Ghana

Dopo aver battuto la Svizzera nell'ultimo test pre Mondiale, il Ghana è pronto per giocare la sua quarta volta alla Coppa del Mondo. Il 2 a 0 sugli elvetici (le reti di Salisu e Semenyo) lascia buone sensazione al ct Addo, che non ha "italiani" in rosa, ma tanti giocatori che ormai sono delle certezze del calcio europeo. Alcuni fanni parte delle liste degli esperti di scouting e sono in rampa di lancio verso il grande calcio internazionale. Dopo le preconvocazioni fuori Gyasi dello Spezia, Ekuban del Genoa e Afena-Gyan della Cremonese. Addo ha invece optato per tre debuttanti assoluti (Danlad, Samed e Sowah). Immancabili i fratelli Ayew, André (recordman con 109 presenze) e Jordan, i due leader del gruppo. Un potenziale titolare è Sulemana, ala 20enne del Rennes, mentre Mohammed Kudus, 2000, trequartista dell'Ajax si candida a stella: prima di partire per il raduno, aveva già segnato 5 gol in Eredivisie e 4 in Champions, giocando poco più di 900' dall'inizio della stagione. La sua quotazione di mercato attuale è di circa 15 milioni, ma eventuali magie al Mondiale potrebbero trasformarlo nella nuova pepita d'oro dei Lancieri di Amsterdam. Da tenere d'occhio anche Inaki Williams (il fratello di Nico è stato convocato dalla Spagna, ma difficilmente si sfideranno in campo in Qatar) e a Lamptey, terzino destro ultraoffensivo del Brighton di De Zerbi.

La formazione del Ghana (4-2-3-1): Ati-Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Owusu; J. Ayew, Kudus, A. Ayew; Williams.

A disposizione: Narudeen, Danlad, Odoi, Seidu, Aidoo, Djiku, Baba, Samed, Afriyie, Kyereh, Sulemana, Fatawu, Bukari, Semenyo, Sowah.