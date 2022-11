Mondiali 2022 Qatar, la probabile formazione del Portogallo

Tutto su CR7? No, il Portogallo di Santos, favorito per la vittoria del girone H, non è più Ronaldo-dipendente. Chiaro che il ct, la squadra e i tifosi lusitani si aspettino tanto dalla stella 38enne, sbarcata in Qatar per il suo quinto Mondiale con il veleno in corpo dopo l'infelice - fin qui - esperienza al Manchester United, quasi da separato in casa (le sue ultime dichiarazioni al riguardo lasciano presagire un cambio di casacca imminente, magari subito dopo il Mondiale). Ronaldo vuole tornare a esultare con la maglia rossoverde del suo Paese. Ma dietro di lui avanzano talenti della nuova generazione. I debuttanti Antonio Silva e Goncalo Ramos, ma anche Vitinha. E pensare che mancano Jota (infortunato) e Rafa Silva, ormai ex nazionale. E poi c'è Rafa Leao, gioiello del Milan. E' uno dei protagonisti più attesi di tutto il Mondiale, oltre ad essere uno dei due portabandiera della serie A con il Portogallo, assieme al portiere della Roma Rui Patricio. Uscito dopo la preconvocazione Mario Rui. Ma dalla Serie A sono passati tantissimi giocatori portoghesi: Cancelo, Fernandes, Joao Mario e Cristiano Ronaldo, appunto. A proposito: a chi gli chiede se questo sarà il suo ultimo Mondiale, CR7 risponde così: "Ultimo Mondiale? Lo decido io".

La formazione del Portogallo (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Pereira, Dias, Mendes; Carvalho, Neves; Silva, Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo.

A disposizione: Rui Patricio, J. Sà, Antonio Silva, Pepe, Guerreiro, Dalot, Palhinha, Matheus Nunes, Vitinha, Joao Mario, Otavio, Horta, Joao Felix, André Silva, G. Ramos.