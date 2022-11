Mondiali 2022 Qatar, la probabile formazione della Serbia

È una Serbia che sogna in grande, quella che sarà protagonista ai Mondiali 2022, al via in Qatar il 20 novembre. Il commissario tecnico Stojkovic, infatti, può contare su una rosa di valore, in cui spiccano le stelle Dusan Vlahovic, Sergej Milinkovic-Savic e Dusan Tadic, affiancati da elementi di sicuro affidamento come Aleksandar Mitrovic, Filip Kostic, Nikola Milenkovic e Sasa Lukic. Insomma, un organico di tutto rispetto, alle spalle solamente delle cosidette big.

Il cammino in Qatar per la Serbia, tuttavia, non sarà dei più agevoli. Tadic e compagni, infatti, sono stati inseriti in un girone, quello G, non proprio morbido. I serbi, per staccare il pass per gli ottavi di finale, dovranno vedersela con il Brasile, una delle grandi favorite alla vittoria finale, e con Svizzera e Camerun, squadre che possono vantare al loro interno buone individualità. In caso di passaggio del turno, però, la Serbia potrebbe davvero candidarsi a sorpresa del torneo.

Le scelte di Stojkovic

Il ct Stojkovic, in Qatar, dovrebbe affidarsi al collaudato 3-4-1-2 visto nel percorso di qualificazione. Estro e fantasia saranno affidati ai piedi del trequartista dell'Ajax Tadic, chiamato ad agire alle spalle del tandem formato da Vlahovic e Mitrovic, con il fiorentino Jovic come prima alternativa. Perno di centrocampo Sergej Milinkovic-Savic, al fianco del quale dovrebbe agire Lukic, con Zivkovic e Kostic a presidiare rispettivamente la corsia destra e sinistra. In difesa praticamente certi di un posto Milenkovic e Pavlovic, con l'ultima maglia che potrebbe essere conquistata dal giocatore del Werder Brema Milos Veljkovic. In porta il torinista Vanja Milinkovic-Savic.

La probabile formazione della Serbia

3-4-1-2: V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic. All. Stojkovic.