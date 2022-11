Mondiali 2022 Qatar, la probabile formazione della Svizzera

È la formazione che, purtroppo, ha avuto la meglio sulla nostra Italia nel girone di qualificazione e che, adesso, sogna di disputare un Mondiale da protagonista. Stiamo parlando della Svizzera, inserita nel gruppo G a Qatar 2022 insieme a Brasile, Serbia e Camerun. Gli elvetici, in questi ultimi anni, hanno mostrato decisi segnali di crescita, come dimostra anche il risultato ottenuto agli ultimi Europei, nei quali gli uomini di Yakin si sono spinti fino ai quarti di finale, dove si sono arresi soltanto ai calci di rigore alla Spagna.

La Svizzera può infatti contare su un organico di buon livello, al cui interno spiccano il trequartista Xherdan Shaqiri, che nel corso della sua carriera ha giocato anche in Italia indossando la maglia dell'Inter, il centrocampista Granit Xhaka, capitano dell'Arsenal, ed il difensore Manuel Akanji, attualmente in forza al Manchester City dopo l'esperienza al Borussia Dortmund. Tra i convocati di Yakin anche due "italiani": Ricardo Rodriguez, difensore del Torino, e Michel Aebischer, centrocampista del Bologna.

Le scelte di Yakin

Il commissario tecnico Yakin, ai Mondiali 2022, dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 come modulo di riferimento, con Embolo, Seferovic e Okafor a contendersi il ruolo di punta centrale. Sulla trequarti Shaqiri, Sow e Vargas, con l'ex giocatore dell'Atalanta Freuler favorito sull'ex juventino Zakaria per affiancare in mezzo al campo Xhaka. In difesa coppia centrale di livello formata da Elvedi e Akanji, con Widmer a destra e Rodriguez a sinistra. In porta l'esperto Sommer, estremo difensore del Borussia Monchengladbach.

La probabile formazione della Svizzera

4-2-3-1: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. All. Yakin