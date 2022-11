Mondiali 2022 Qatar, la probabile formazione dell'Uruguay

L'Uruguay porta in Qatar la sua "gran riserva" di gol: Suarez e Cavani all'ultimo giro di giostra, arrivano a Doha con 126 reti realizzate in carriera con la maglia della Celeste. Basterebbe questo per inserire la vecchia scuola calcistica sudamericana tra le favorite per arrivare quantomeno oltre la linea dei gironi, forse anche degli ottavi. Ma dietro i goleador d'esperienza, il ct Alonso - che prende il posto della leggenda Tabarez, assente dopo quattro Mondiali di fila - ha una new generation da formare a livello internazionale, che potrebbe anche pagare un po' l'emozione. L'esperienza e la "garra" non mancano a questo Uruguay per diventare una protagonista del Mondiale. I lupi di mare del calcio internazionale, in grado di guidare la squadra, sono pronti: sarà l'ultima volta per i grandi leader Godin, Caceres, Muslera e la coppia Suarez-Cavani, appunto, migliori bomber all-time della Celeste. Recuperato Araujo, ci sono tre "italiani" e tante altre conoscenze della Serie A in ogni reparto: da Bentancur a Torreira. Nunez e Valverde le certezze del ct, occhio alla nuova generazione dei Duemila: Ugarte, Torres e Pellistri.

La formazione dell'Uruguay (4-4-2): Rochet; Araujo, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta; Nunez, Suarez.

A disposizione: Muslera, Sosa, Coates, Caceres, Vina, Varela, Rodriguez, Ugarte, Torreira, De La Cruz, Torres, Canobbio, Pellistri, Gomez, Cavani.