Pronostici Mondiali 2022 Qatar, tre possibili risultati a sorpresa della seconda giornata

È già tempo di pensare alla seconda giornata ai Mondiali 2022. Un turno già decisivo per molte delle formazioni partecipanti al torneo, come, ad esempio, per la Germania, che non potrà sbagliare nella super sfida contro lo Spagna, reduce dal roboante 7-0 con la Costa Rica, dopo l'inatteso ko all'esordio contro il Giappone. Vietato fallire anche per l'Argentina, clamorosamente sconfitta dall'Arabia Saudita nella prima giornata e adesso attesa dalla gara, non semplice, contro il Messico. Impegno non privo di insidie anche per Francia, che affronterà la Danimarca di Eriksen, e Portogallo, con Cristiano Ronaldo e compagni che se la vedranno con l'Uruguay. Interessanti Inghilterra-Stati Uniti e Brasile-Svizzera.

Mondiali 2022, i possibili risultati a sorpresa della seconda giornata della fase a gironi

Il Canada che sorprende la Croazia

Un Canada sfortunato, quello superato all'esordio per 1-0 dal Belgio. I Canucks, che contro gli uomini di Martinez hanno fallito anche un rigore, hanno mostrato intensità e un'identità di gioco ben definita. Tutti fattori che potrebbero mettere in difficoltà la Croazia, formazione sì dagli alti valori tecnici, ma talvolta troppo compassata.

L'Argentina che sbatte sul Messico

Diciamolo chiaramente, l'Argentina vista al debutto con l'Arabia Saudita ha deluso ampiamente le aspettative, mostrandosi lenta, impacciata e priva di idee. L'albiceleste, inoltre, si presenterà all'appuntamento con il Messico con una pressione enorme addosso. Ed il colpo a vuoto, in questi casi, rischia di farsi realtà.

L'Arabia Saudita che ferma la Polonia

Un successo inatteso, che ha dato il via ad una festa senza precedenti. L'Arabia Saudita, con il prestigioso successo all'esordio con l'Argentina, il suo Mondiale lo ha già vinto, ma gli uomini di Renard, a questo punto, vogliono continuare a sognare. Galvanizzati dall'entusiasmo, potrebbero creare non pochi problemi ad una Polonia apparsa lenta e prevedibile contro il Messico.