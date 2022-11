Mondiali 2022 Qatar, Flick il "Paperone" dei ct: la classifica

Non solo quella relativa ai calciatori, guidata da Kylian Mbappè davanti a Lione Messi e Neymar. Con l'avvio dei Mondiali 2022, iniziati ufficialmente nella giornata di domenica 20 novembre, è tempo di stilare anche la classifica dei commissari tecnici delle 32 Nazionali partecipanti più pagati dalle rispettive federazioni. Una graduatoria in cui dominano le big, anche se non manca qualche sopresa.

Flick al comando, sul podio anche Southgate e Deschamps

Il commissario tecnico più pagato è Hansi Flick, selezionatore della Germania, che percepisce 6,5 milioni di euro l'anno. Alle sue spalle Gareth Southgate dell'Inghilterra con i suoi 5,8 milioni di euro, con il podio poi completato da Didier Deschamps, ct della Francia campione del mondo in carica, che si "ferma" a 3,8 milioni. In top five anche Tite del Brasile (3,6 milioni) e Louis Van Gaal dell'Olanda (2,9 milioni), che condivide il quinto posto con il commissario tecnico del Messico Gerardo Martino (2,9 milioni). Ultimo posto per il commissario tecnico della Tunisia Jale Kadri (130mila euro), preceduto da Aliou Cissé del Senegal (310mila euro) e Rigobert Song del Camerun (340mila euro).

Mondiali 2022, la classifica dei ct più pagati