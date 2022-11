Mondiali 2022 Qatar, girone D: i convocati della Tunisia

In Qatar per provare a stupire anche se l'urna non è stata fortunata nei sorteggi dei gironi. La Tunisia ha come obiettivo quello di provare a conquistare un posto agli ottavi ma nel Gruppo D dovrà compiere una vera e propria impresa. La prima gara sarà già quella decisiva con la Nazionale nordafricana che si troverà di fronte la Danimarca martedì 22 novembre alle 14. E' la sfida della verità perché dietro alla Francia, favorita per il primo posto, secondo tutti ci sono proprio i danesi nei pronostici della vigilia. La Tunisia dovrà quindi provare a battere Eriksen e compagni e poi ripetersi sabato 26 novembre contro l'Australia alle 11. Poribitiva sembra incece l'ultima sfida contro i Campioni in carica del 30 novembre alle 16.

Il CT Kadri ha annunciato oggi i convocati in cui c'è anche il giocatore della Salernitana Dylan Bronn, difensore 27enne e già quindici presenze con i campani in questa stagione. La stella della formazione è l'attaccante del Montpellier Whabi Khazri. In totale sono undici i giocatori convocati dalla Tunisia che militano in formazioni di club europei.

I convocati della Tunisia per i Mondiali

Portieri: Aymen Dahmane (Club Sportif Sfaxien), Bechir Ben Said (Monastir), Mouez Hassan (Club Africain), Aymen Balbouli (Étoile Sportive Sahel).

ifensori: Wajdi Kechrida (Atromitos, Grecia), Mohamed Drager (Lucerna, Svizzera), Dylan Bronn (Salernitana, Italia), Nader Ghandri (Club Africain), Montassar Talbi (Lorient, Francia), Yassine Meriah (Esperance Tunisi), Ali Maaloul (Al-Ahly, Egitto), Ali Abdi (Caen, Francia), Bilel Ifa (Kuwait Sc, Kuwait).

Centrocampisti : Ferjani Sassi (Al-Duhail, Qatar), Mohamed Ali Ben Romdhane (Esperance Tunisi), Ellyes Skhiri (Colonia, Germania), Hannibal Mejbri (Birmingham, Inghilterra), Aissa Laidouni (Ferencvaros, Ungheria), Ghailane Chaaleli (Esperance Tunisi).

Attaccanti : Anis Ben Slimane (Brondby, Danimarca), Naïm Sliti (Ettifaq, Arabia Saudita), Whabi Khazri (Montpellier, Francia), Seifeddine Jaziri (Zamalek, Egitto), Taha Yassine Khenissi (Kuwait Sc, Kuwait), Issam Jebali (Odense, Danimarca), Youssef Msakni (Al-Arabi, Doha).