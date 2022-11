Mondiali 2022 Qatar, tutti i convocati della Serie A

Una squadra Mondiale per la Juventus. La formazione di Allegri è l'italiana che manderà più giocatori in Qatar nella Coppa del Mondo che sta per cominciare. Sono undici i bianconeri in partenza per raggiungere i raduni delle rispettive selezioni. I tifosi juventini avranno quindi parecchie partite da seguire per vedere all'opera i loro beniamini. Non scherzano nemmeno Milan e Inter, con sette giocatori ciascuna in campo a Doha e dintorni. L'elenco dei calciatori "italiani" della nostra Serie A che prenderanno parte ai Mondiali di Qatar 2022 ha perso una unità nelle ultime ore, fermandosi a 67, dopo che il forfait di Dragowski. Il portiere dello Spezia non potrà difendere i pali della Polonia a causa del brutto infortunio alla caviglia subito ieri nella gara contro il Verona