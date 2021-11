Mondiali 2022: il quadro completo delle qualificate ai play-off

La tornata conclusiva di incontri valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2022 delinea ufficialmente il tabellone dei play-off di Marzo (ai quali parteciperà anche l’Italia) ed emette l’ultimo verdetto relativo alla classifica finale del gruppo G, nel quale l’Olanda riesce a chiudere in testa, mettendo il valigia il biglietto per il Qatar. Il 2-0 rifilato dagli “Oranje” alla Norvegia estromette definitivamente gli scandinavi dalla corsa per un posto nel torneo iridato; sorride invece la Turchia che grazie al 2-1 in Montenegro si prende la seconda piazza nella Pool e accede agli spareggi.

Nel gruppo D la Francia non fa sconti e piega a domicilio la Finlandia, che dice così addio ai play-off. Festeggia quindi l’Ucraina, che in Bosnia vince 2-0 e resta in corsa per la qualificazione ai Mondiali. Nel Gruppo E finisce in parità tra Galles e Belgio: punto di capitale importanza quello dei padroni di casa contro l’imbattuta capolista della Pool, perché decreta l’ingresso della formazione di Page nella lista delle teste di serie - insieme alla Svezia – e fa scivolare al terzo posto la Repubblica Ceca (comunque già sicura del passaggio ai play-off con il “salvagente” offerto dal piazzamento in Nations League). Scivola così in seconda fascia la Polonia, che paga lo scivolone interno di ieri contro l’Ungheria e diventa un pericoloso concorrente per l’Italia già nelle semifinali.

I risultati:



GRUPPO D

BOSNIA-UCRAINA 0-2 - 59' Zinchenko, 79' Dovbyk

FINLANDIA-FRANCIA 0-2 - 66' Benzema, 76' Mbappé

GRUPPO E

REPUBBLICA CECA-ESTONIA 2-0 - 59' Brabec, 85' Sykora

GALLES-BELGIO 1-1 - 12' De Bruyne (B), 32' Moore (G)

GRUPPO G

GIBILTERRA-LETTONIA 1-3 - 7' Walker (G), 25' Gutkovskis (L), 55' Uldrikis (L), 75' Krollis (L)

MONTENEGRO-TURCHIA 1-2 - 4' Beciraj (M), 22' Akturkoglu (T), 60' Kokcu (T)

OLANDA-NORVEGIA 2-0 - 84' Bergwijn, 91' Depay

Le due urne di Zurigo (sorteggio venerdì 26)

TESTE DI SERIE: Portogallo, Scozia, Italia, Russia, Svezia, Galles

SECONDA FASCIA: Turchia, Polonia, Macedonia del Nord, Ucraina, Austria, Repubblica Ceca