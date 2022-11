Mondiali 2022 Qatar, la classifica delle Nazionali più costose

Non ci sarà (per la seconda volta consecutiva dopo quella del 2018) l'Italia, eliminata dalla Macedonia del Nord ai playoff di qualificazione, ma il Mondiale 2022, che si svolgerà in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre, promette spettacolo, almeno sul campo (tantissime, invece, le perplessità sul contorno). Sul rettangolo verde si sfideranno infatti le migliori nazionali, che cercheranno di strappare alla Francia, vincitrice dell'ultima edizione, il titolo di campione del mondo. Una parata di stelle, come emerge dallo studio del Cies, che ha stilato la classifica delle rose più costose.

Inghilterra davanti a tutti, sul podio anche Brasile e Francia

A guidare questa speciale graduatoria troviamo l'Inghilterra, il valore della cui rosa, complessivamente, raggiunge la straordinaria cifra di 1,499 miliardi di euro. Alle spalle dei Tre Leoni il Brasile con i suoi 1,455 miliardi e la Francia, che si "ferma" a 1,337 miliardi. Seguono poi Spagna (1,201 miliardi), Portogallo (1,154 miliardi), Germania (1,020 miliardi), Olanda (756 milioni), Argentina (748 milioni), Uruguay (590 milioni) e Belgio (562 milioni). Fanalino di coda, invece, il Costa Rica, la cui rosa vale soltanto 23 milioni. Penultima posizione per i padroni di casa del Qatar (29 milioni), preceduti dall'Australia (38 milioni).

Mondiali 2022, la classifica delle Nazionali più costose