Mondiali 2022 Qatar, quanto guadagna chi vince

Trentadue squadre a caccia della gloria e non solo. Stanno per partire i Mondiali 2022 che in totale metteranno in palio 440 milioni di dollari. Guadagni che verranno suddisivi tra le varie Nazioni partecipanti che in realtà hanno già incassato 1,5 milioni solo per la partecipazione.

Tabellone Mondiali 2022: calendario, data e orario (diretta tv Rai 1 Rai 2 e streaming Rai Play) di tutte le partite

Come detto però il montepremi è molto ricco e anche chi uscirà dopo le tre partite del girone riceverà un discreto gruzzolo: circa 8 milioni e 700mila euro. Ovviamente più si andrà avanti e più le squadre guadagneranno.

Una pioggia di milioni per chi vince i Mondiali 2022 in Qatar

Le formazioni che si fermeranno agli ottavi di finale, primo turno eliminatorio dopo i gironi, torneranno a casa con 12 milioni e mezzo di euro, mentre coloro che faranno un passo in più e quindi verranno eliminate ai quarti guadagneranno 16 milioni e quattrocentomila euro.

A quel punto saremo arrivati alle semifinali con le migliori quattro Nazionali al mondo giocarsi il sogno di alzare la Coppa del Mondo e a guadagnare una grossa cifra sempre più alta a seconda del posizionameto finale. Chi raggiungerà la quarta piazza riempierà le proprie casse con 24 milioni e la terza classificata con 26 milioni.

Il Mondiale arriverà poi alla sua sfida più importante, alla partita più attesa degli ultimi quattro anni: la finale, chi la vincerà guadagnerà oltre 40 milioni di euro mentre il secondo arriverà a 29 milioni che difficilmemnte però potranno riuscire a dimenticare l'amarezza per essersi fermati ad un passo del tetto del mondo.