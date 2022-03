Mondiali 2022, ancora tre posti da assegnare: chi se li contenderà

Si va pian piano definendo la griglia delle partecipanti ai Mondiali 2022, in programma tra il 21 novembre ed il 18 dicembre. Sono infatti già 29 le Nazionali che hanno staccato il biglietto per il Qatar, di cui le ultime, in ordine cronologico, sono state Messico e Stati Uniti. A questo punto, quindi, sono rimasti liberi solamente tre slot, che verranno assegnati attraverso gli ultimi spareggi in programma. Vediamo nel dettaglio chi si contenderà gli ultimi posti rimasti.

Mondiali 2022, tre posti ancora da assegnare

Un posto libero rimane ancora per l'Europa, dove il Galles, vincitore della semifinale playoff contro l'Austria, attende di conoscere l'avversario della finale, che uscirà dalla gara Scozia-Ucraina, rinviato a giugno. La vincente della sfida volerà poi in Qatar. Gli altri due posti da assegnare riguardano invece gli spareggi interzona: il primo vedrà impegnato il Perù, arrivato quinto nel girone sudamericano, contro la vincente di Emirati Arabi Uniti e Australia (partita in programma il 7 giugno), squadre arrivate terze nei rispettivi raggruppamenti nella confederazione asiatica; il secondo, invece, vedrà opposto il Costa Rica, che ha chiuso in quarta posizione il girone della confederazione centro-nord americana e caraibica, alla Nuova Zelanda, che ha superato nella finale playoff del torneo di qualificazione dell'Oceania per 5-0 le Isole Salomone. Il match tra le due formazioni si giocherà il 13 o 14 giugno.

Mondiali 2022, le Nazionali già qualificate

Di seguito il quadro completo delle Nazionali già qualificate per i Mondiali 2022: