Serbia-Svizzera, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un vero e proprio spareggio, quello in programma venerdì 2 dicembre alle 20 italiane allo stadio 974 di Doha. L'una di fronte all'altra, per l'ultima giornata del girone G dei Mondiali 2022, si troveranno Serbia e Svizzera, formazioni, entrambe, alla ricerca del pass per gli ottavi di finale. Agli elvetici, al momento secondi alle spalle del Brasile già qualificato con i loro 3 punti, basterà anche un pari, a meno che il Camerun non batta i verdeoro (a quel punto determinante diventerebbe la differenza reti), mentre gli uomini di Stojkovic, dopo il rocambolesco 3-3 contro gli africani, sono costretti alla vittoria. Una sfida, quindi, già da dentro o fuori.

Serbia-Svizzera, le scelte di Stojkovic

Stojkovic, per la decisiva gara con la Svizzera, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Sergej Milinkovic-Savic e Tadic ad agire alle spalle di Mitrovic, con Vlahovic, non al top della condizione, ancora inizialmente in panchina. A centrocampo, al fianco di Lukic, spazio per Maksimovic, con Zivkovic sulla corsia destra e Kostic su quella sinistra. In difesa ballottaggio tra Stefan Mitrovic e Pavlovic per completare il reparto con Milenkovic e Veljkovic, in porta Vanja Milinkovic-Savic.

Serbia-Svizzera, le scelte di Yakin

Consueto 4-2-3-1 dall'altra parte per Yakin, che sulla trequarti, dopo la panchina con il Brasile, potrebbe rilanciare Shaqiri. Insieme a lui, a supporto di Embolo, conferme in vista per Sow e Vargas. Pochi dubbi a centrocampo, dove ci saranno ancora Xhaka e Freuler, ed in difesa, dove Akanji ed Elvedi comporranno la coppia centrale con Widmer e Rodriguez sulle corsie laterali. In porta Sommer.

Serbia-Svizzera, le probabili formazioni

Serbia (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, S. Mitrovic; Zivkovic, Lukic, Maksimovic, Kostic; Tadic, S. Milinkovic-Savic; A. Mitrovic. Ct- Stojkovic

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Ct. Yakin

Serbia-Svizzera, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Serbia-Svizzera sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Sport + HD. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca sarà di Mario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.