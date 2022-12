Top & flop dei Mondiali 2022

Si sono chiusi con il trionfo dell'Argentina i Mondiali 2022. L'Albiceleste, per la quale si tratta del terzo titolo nella storia, ha superato al termine di un'incredibile finale la Francia di Didier Deschamps ai calci di rigore (punteggio di 2-2 al 90' e di 3-3 al 120'). Un trionfo targato Lionel Messi, che ha preso letteralmente sulle spalle i suoi compagni di squadra trascinandoli ad un trionfo che mancava da 36 anni, da quando l'Argentina, guidata da Diego Armando Maradona, superò nel 1986 per 3-2 nella sfida conclusiva la Germania di Rummenigge. Non solo Messi, però: sono state numerose le stelle a brillare in Qatar, mentre altri attesi protagonisti hanno steccato l'appuntamento.

I top

Lionel Messi

Sette reti, tre assist ed un rendimento sempre altissimo. Lionel Messi, in questo Mondiale, è stato leader tecnico e caratteriale dell'Argentina, giocando con un atteggiamento ed una cattiveria agonistica forse mai visti prima. La Pulce si è presentata in Qatar vogliosa di guidare l'Albiceleste alla conquista della coppa del mondo, così da scacciare da sé l'ingombrante ombra di Maradona. E ora, così come Diego, anche Leo è leggenda.

Kylian Mbappé

Signori, giù il cappello di fronte a questo fuoriclasse. Otto le reti segnate in questo Mondiale dal francese, di cui addirittura tre in finale (soltanto l'inglese Geoff Hurst, nel 1966, ci era riuscito prima di lui), durante la quale ha tenuto a galla i transalpini praticamente da solo. A 24 anni ha già conquistato una coppa del mondo sfiorandone un'altra e, di certo, andrà nuovamente a caccia di quel trofeo in futuro.

Luka Modric

Passano gli anni, ma Luka Modric, in campo, non sembra avvertire lo scorrere del tempo. Malgrado le 37 candeline sulle spalle è ancora il leader di una Croazia capace, per la seconda volta consecutiva dopo Russia 2018, di salire sul podio. Classe cristallina, spazi che soltanto lui riesce a vedere, leadership in ogni fase della gara: da clonare.

Azzedine Ounahi

Il Marocco è stata la rivelazione di questi Mondiali, spingendosi fino ad una storica semifinale. Ed in mezzo a quelle già affermate come Hakimi e Ziyech, a brillare è stata la stella di Azzedine Ounahi, centrocampista tuttofare della formazione di Regragui. Il giocatore dell'Angers, nonostante i soli 22 anni di età, ha mostrato una personalità impressionante, oltre a doti tecniche fuori dal comune. E, non a caso, ha attirato su di sé gli occhi delle big europee.

Enzo Fernandez

Enzo Fernandez, questi Mondiali, neanche li aveva iniziati da titolare. Poi, per l'Argentina, è arrivato il clamoroso ko con l'Arabia Saudita, che ha spinto il ct Lionel Scaloni a ridisegnare la sua squadra e a puntare lì in mezzo sul classe 2001 del Benfica. Una fiducia che Enzo ha ripagato alla grande, diventando uno dei leader dell'Albiceleste. E per lui, inevitabilmente, è arrivato anche il premio di miglior giocatore under 21 del torneo.

I flop

Romelu Lukaku

Ha fatto di tutto per essere presente ai Mondiali, ai quali si è presentato in una condizione tutt'altro che ottimale dopo i guai fisici accusati negli ultimi tempi. Una forma lontana da quella migliore che si è vista in campo, soprattutto quando, nelle fasi finali del decisivo match contro la Croazia, si è divorato un paio di colossali occasioni che avrebbero potuto permettere al Belgio di staccare il pass per gli ottavi.

Kevin De Bruyne

Un fuoriclasse assoluto, che però, in Qatar, ha toppato di brutto. Il De Bruyne visto a questi Mondiali non è neanche lontano parente di quello che abbiamo imparato ad ammirare con la maglia del Manchester City ed alcune sue dichiarazioni sembrano dimostrare il legame non proprio ottimale con i compagni di Nazionale. Peccato, un'occasione persa per lui e per tutto il Belgio.

Thomas Muller

Neanche una rete in Qatar. Per Thomas Muller, così come per tutta la Germania, questi Mondiali 2022 finiscono nella voce "capitoli da dimenticare". L'attaccante, malgrado la fiducia a lui data da Flick, non è riuscito a lasciare il segno: anomalo per chi, come lui, può vantare dieci gol in una fase finale della coppa del mondo.

Ousmane Dembelé

Didier Deschamps, per l'attacco francese, ha puntato fortemente su di lui, ma il giocatore del Barcellona non ha ripagato la fiducia del ct. Nessuna rete all'attivo, prestazioni per lo più deludenti ed un fantasma in finale, quando viene sostituito già nel corso del primo tempo. Non riesce a brillare in una formazione di stelle.

Cristiano Ronaldo

Messi trionfa, lui, invece, finisce in panchina e dice addio al torneo già ai quarti di finale. Soltanto una rete, dal dischetto all'esordio contro il Ghana, e prestazioni opache che hanno spinto il ct Fernando Santos a preferirgli il giovane Gonçalo Ramos, autore di una tripletta contro la Svizzera. La sensazione è CR7, malgrado lui non voglia accettarlo, sia ormai sul viale del tramonto.